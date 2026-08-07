Le camp APIE 2026 connecte les étudiants à la communauté mondiale de l’Internet

Le camp APIE (Asia Pacific Internet Engineering) 2026 - un programme annuel d’échanges académiques et de renforcement des capacités consacré aux technologies Internet, destiné aux jeunes et aux étudiants universitaires de la région - s’est achevé vendredi 7 août à Hanoï.

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Photo : MST/CVN

Organisé pour la première fois au Vietnam par le Centre d’information sur le réseau Internet du Vietnam (VNNIC), relevant du ministère des Sciences et des Technologies, l’événement a rassemblé des experts et des participants venus de dix pays de la région.

Lors de la cérémonie de clôture, le directeur par intérim du VNNIC, Nguyên Truong Giang, a souligné que ce camp visait à renforcer l’expertise technique des participants tout en promouvant l’innovation, les compétences en matière de collaboration internationale et l’esprit communautaire propre à Internet.

L’accueil du camp APIE a marqué une étape importante pour le Vietnam, reflétant la reconnaissance régionale des capacités du pays en matière de développement d’Internet et son rôle croissant au sein de la communauté Internet Asie-Pacifique, a-t-il déclaré.

Depuis de nombreuses années, le Vietnam s’investit activement dans la coopération internationale pour le développement d’Internet. En tant qu’organisme national de gestion des ressources Internet, le VNNIC a encouragé la collaboration avec des organisations internationales du secteur, partagé son expertise, soutenu la communauté technique et contribué à la formation de la prochaine génération d’ingénieurs Internet.

Nguyên Truong Giang a noté que l’organisation de cet événement s’inscrivait également dans la stratégie du Vietnam visant à développer les ressources humaines numériques et à approfondir l’intégration internationale, en offrant aux étudiants vietnamiens une plateforme pour se connecter à la communauté Internet régionale et en renforçant le vivier de jeunes ingénieurs Internet du pays.

Photo : MST/CVN

Le camp a aussi offert l’occasion de mettre en valeur le Vietnam et de consolider sa position dans le développement d’Internet, des infrastructures numériques et des talents numériques en Asie-Pacifique, conformément aux orientations de politique étrangère du Parti pour la nouvelle période, a indiqué le responsable.

Au cours de ce programme de cinq jours, qui s’est déroulé du 3 au 7 août, les participants ont assisté à des conférences et à des séances pratiques portant notamment sur l’Internet des objets (IoT), le cloud computing, les systèmes de noms de domaine (DNS) et la virtualisation des réseaux.

Ils ont travaillé en équipe, échangé des points de vue académiques et partagé des idées façonnées par leurs divers horizons culturels et nationaux. Les organisateurs ont souligné que cette diversité constitue l’un des atouts majeurs du camp APIE, reflétant l’ouverture et la coopération qui fondent la communauté mondiale de l’Internet.

Parallèlement au programme technique, les participants ont exploré Hanoï, se sont imprégnés de la culture vietnamienne et ont noué des amitiés durables, appelées à soutenir de futurs projets collaboratifs et initiatives liés à l’Internet.

VNA/CVN