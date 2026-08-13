Vietnam - Japon : renforcer la coopération dans l’innovation et les technologies

Le Forum Vietnam - Japon sur l’innovation, organisé le 13 août à Hanoï par le Centre national d’innovation (NIC), relevant du ministère des Finances, en coordination avec l’ambassade du Japon, a offert aux deux pays l’occasion de partager leurs expériences, de connecter leurs ressources et de promouvoir de nouveaux modèles de coopération.

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Photo : TCKTTC/CVN

Placée sous le thème "Construire des écosystèmes locaux d’innovation : des technologies stratégiques à une coopération concrète entre entreprises, instituts de recherche et universités", cette rencontre vise à renforcer les liens entre les différents acteurs de l’innovation des deux pays.

Dans son discours d’ouverture, le directeur adjoint du NIC, Hoàng Trung Hiêu, a souligné que le Vietnam s’employait à faire progressivement de la science, de la technologie et de l’innovation des moteurs importants de sa croissance. Dans cette démarche, le Japon est l’un de ses principaux partenaires, grâce à ses solides atouts dans les domaines scientifique et technologique, industriel et des ressources humaines, ainsi qu’à son réseau d’entreprises, d’instituts de recherche et d’universités.

"Le site du NIC au Parc de hautes technologies de Hoà Lac est devenu un point de convergence des technologies, des compétences et des ressources du Vietnam et du Japon, au sein d’un écosystème déjà connecté à de nombreux partenaires japonais. Le NIC continuera de s’appuyer sur ces acquis pour connecter les ressources et promouvoir la recherche, l’expérimentation, la formation et la mise en œuvre de projets technologiques concrets, afin de faire de Hoà Lac un pôle de coopération Vietnam - Japon en matière d’innovation, capable de créer des synergies et de produire un effet d’entraînement", a-t-il déclaré.

Selon le vice-ambassadeur du Japon au Vietnam, Ishikawa Isamu, la science, la technologie et l’innovation sont devenues des piliers importants de la coopération entre le Japon et le Vietnam. Le gouvernement japonais continuera de travailler avec le gouvernement vietnamien pour soutenir les start-up et favoriser un environnement propice à l’innovation, contribuant ainsi au développement économique et social du Vietnam.

Intervenant lors du forum, l’ancien vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a estimé que la coopération Vietnam - Japon dans les technologies et l’innovation devait désormais s’orienter vers trois grandes transitions : passer du transfert de technologies à la recherche, au développement et à la commercialisation conjoints ; passer d’initiatives d’innovation isolées à un réseau interconnecté ; et passer des accords de coopération à des résultats concrets, visibles et mesurables.

Dans le cadre d’un projet soutenu par le gouvernement japonais et mis en œuvre en coordination avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), le Vietnam - Japan Innovation Hub sera inauguré au NIC de Hoà Lac. Il constituera une plateforme de coopération technologique concrète entre les deux pays, où entreprises, instituts de recherche, universités et experts pourront mener ensemble des activités de recherche, d’expérimentation, de formation et d’incubation, tout en développant des connexions en matière d’investissement, afin de faire émerger des programmes de R&D et des projets technologiques.

Le Forum comprenait également deux tables rondes consacrées à la co-construction d’un écosystème d’innovation associant infrastructures, ressources humaines et politiques, à partir des expériences vietnamienne et japonaise, ainsi qu’au renforcement de la coopération bilatérale dans les technologies stratégiques.

VNA/CVN