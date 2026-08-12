Programme national de développement des talents en IA

Le vice-Premier ministre Lê Tiên Châu a signé le 11 août la décision N° 1528 approuvant le Programme national de développement des ressources humaines en intelligence artificielle (IA) d'ici 2030, avec une vision à l’horizon 2035.

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Le programme vise à développer des ressources humaines en IA en nombre, en structure et en qualité suffisants pour répondre aux besoins de développement des secteurs technologiques stratégiques, renforcer l’autonomie technologique nationale, promouvoir l’innovation et la transformation numérique, ainsi que le développement de l’économie et de la société numériques.

Photo : VNA/CVN

Il vise également à faire de la capacité à utiliser et à appliquer l’IA l’une des compétences essentielles des apprenants, des travailleurs et des cadres de gestion et de gouvernance. Parallèlement, le Vietnam entend former des ressources humaines hautement qualifiées et spécialisées, capables de mener des activités de recherche et de développement, de maîtriser, de déployer et de gérer des systèmes d’IA sûrs, fiables et responsables.

Généraliser les compétences en IA

D’ici 2030, le programme prévoit de généraliser les connaissances, les compétences et les capacités nécessaires à une utilisation sûre et efficace de l’IA auprès des apprenants, des travailleurs et des cadres de gestion.

Au moins 80% des élèves de l’enseignement général et des élèves des classes préparatoires à l’université devront acquérir des connaissances et compétences fondamentales en IA adaptées à leur âge, parallèlement au développement de la pensée numérique et computationnelle, ainsi qu’à la sensibilisation à l’éthique et à la responsabilité dans l’utilisation de l’IA.

Dans l’enseignement supérieur, l’objectif est de doter 100% des apprenants de connaissances et compétences fondamentales en IA, ainsi que de connaissances en matière d’éthique et de sécurité des données. Dans l’enseignement professionnel, cette proportion devra atteindre au moins 80%. Les apprenants devront être capables d’utiliser et d’appliquer l’IA de manière sûre, efficace et responsable dans leurs études, leurs recherches et leurs activités professionnelles.

Le programme fixe également pour objectif de former et de mettre à jour les connaissances et compétences en IA d’au moins 90% des cadres, fonctionnaires, employés publics et travailleurs des établissements de services publics, et de 100% des cadres, fonctionnaires, employés publics et travailleurs du secteur de l’éducation et de la formation.

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Quelque 100.000 enseignants, enseignants-chercheurs et cadres de gestion de l’éducation bénéficieront notamment d’une formation approfondie leur permettant d’accompagner, de guider et de diffuser les compétences liées à l’utilisation et à l’application sûre, efficace et responsable de l’IA. Au moins 10 millions de travailleurs bénéficieront par ailleurs d’une formation ou d’une mise à niveau de leurs compétences fondamentales en IA.

Former des ressources humaines hautement qualifiées

Le programme accorde une attention particulière au développement des ressources humaines capables d’appliquer l’IA dans les secteurs et domaines prioritaires. D’ici 2030, le Vietnam vise à former, reconvertir ou perfectionner au moins 50.000 personnes titulaires d’un diplôme universitaire ou supérieur et capables d’appliquer l’IA dans les secteurs et domaines prioritaires.

Parallèlement, au moins 10.000 spécialistes de haut niveau en IA, notamment des chercheurs, ingénieurs et experts capables de rechercher, développer, maîtriser, déployer, exploiter et gérer des systèmes d’IA avancés, devront être formés. Parmi eux, au moins 1.500 experts devront être capables de mener des recherches, de développer et de maîtriser les technologies fondamentales de l’IA et de diriger des missions majeures dans ce domaine.

Le programme prévoit également la mise en place d’un système éducatif intégrant l’IA à tous les niveaux d’enseignement et de formation. D’ici 2030, 100% des établissements d’enseignement supérieur devront appliquer des règles relatives à l’utilisation de l’IA dans la formation, la recherche et l’évaluation. Au moins 80% des programmes diplômants de l’enseignement professionnel devront intégrer des compétences et des contenus relatifs à l’application de l’IA, adaptés aux différents secteurs et métiers.

Le réseau des établissements de formation et de recherche en IA sera également renforcé. Le Vietnam vise à créer au moins 10 centres avancés de formation et de recherche spécialisés dans l’IA, dont 5 à 7 centres ayant un niveau avancé dans la région. Au moins 25 établissements d’enseignement supérieur devront devenir des pôles de formation, de recherche et d’innovation dans le domaine de l’IA.

Faire du Vietnam un acteur régional de premier plan à l’horizon 2035

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À l’horizon 2035, le Vietnam entend mettre en place un écosystème de ressources humaines en IA moderne et durable, capable de s’adapter à l’évolution rapide des technologies et à l’intégration internationale.

La capacité à utiliser et à appliquer l’IA devra alors devenir une compétence courante de la main-d’œuvre, tandis que l’IA deviendra une technologie fondamentale favorisant l’apprentissage, le travail, la production, les activités commerciales et la gouvernance nationale.

Le Vietnam s’attachera à constituer un corps de spécialistes, d’ingénieurs, de scientifiques, d’enseignants-chercheurs et de cadres hautement qualifiés, capables de rechercher, développer, maîtriser et piloter les technologies d’IA et d’être compétitifs au sein des réseaux régionaux et internationaux de développement de l’IA.

L’objectif est de faire du Vietnam l’un des pays de premier plan dans la région en matière de développement des ressources humaines en IA, avec un écosystème de formation, de recherche, d’application et de gouvernance de l’IA sûr, fiable et responsable, contribuant directement à l’amélioration de la productivité du travail, à la promotion de l’innovation, à l’amélioration de la qualité des services publics et au renforcement de la compétitivité nationale.

Sept groupes de missions et de solutions

Pour atteindre ces objectifs, le programme prévoit sept groupes de missions et de solutions portant notamment sur le perfectionnement des institutions et des normes de compétences en IA; le développement des enseignants et des experts; la formation de ressources humaines de haut niveau et le renforcement des capacités de recherche et d’innovation; la généralisation, la reconversion et le perfectionnement des compétences en IA; le rapprochement entre la formation, les entreprises et le marché du travail; le développement des infrastructures, des données et des environnements pratiques partagés; ainsi que la communication et la sensibilisation du public à l’IA.

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Le programme prévoit notamment l’élaboration d’un Cadre national de compétences en IA, définissant des normes d’évaluation des compétences de référence conformes aux cadres de compétences et normes internationaux, tout en étant adaptées aux conditions du Vietnam. Une base de données sur les ressources humaines en IA sera également mise en place afin de suivre, d’évaluer et de prévoir l’offre et la demande de main-d’œuvre et de compétences, servant ainsi de base à l’élaboration des politiques et à l’adaptation des programmes de formation.

Les programmes de reconversion et de perfectionnement en IA seront adaptés aux besoins des travailleurs et aux métiers les plus fortement touchés par l’IA. Ils mettront l’accent sur l’utilisation des outils d’IA, l’analyse des données, l’automatisation des processus, la collaboration entre l’humain et la machine, la protection des données et l’adaptation aux évolutions professionnelles.

Le programme prévoit également de soutenir les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises, les coopératives, les établissements de production et de commerce ainsi que les organisations socioprofessionnelles, afin qu’ils puissent accéder aux programmes de formation en IA, aux experts-conseils, aux outils d’évaluation des compétences et aux ressources pédagogiques communes.

Une attention particulière sera accordée aux groupes susceptibles d’être affectés par l’automatisation, aux apprenants des régions défavorisées, aux femmes dans le secteur technologique, aux personnes handicapées et aux autres groupes nécessitant un accès équitable aux compétences en IA.

À travers le développement des ressources humaines, allant de la généralisation des compétences fondamentales à la formation de spécialistes de haut niveau, le programme devrait contribuer à renforcer l’autonomie technologique du Vietnam, à promouvoir une croissance fondée sur l’innovation et à permettre au pays de tirer pleinement parti des opportunités offertes par l’ère de l’intelligence artificielle.

VNA/CVN