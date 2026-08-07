Le Vietnam parmi les leaders mondiaux en matière de rapidité de déploiement de la 5G

Selon le Département des télécommunications, les opérateurs vietnamiens ont déployé plus de 40.000 stations de base 5G, couvrant environ 92% de la population, un rythme de déploiement qui se classe parmi les plus rapides au monde.

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Photo : VNA/CVN

Cette information a été communiquée récemment par Nguyên Anh Cuong, directeur adjoint du Département des télécommunications, lors de la conférence de presse mensuelle du ministère des Sciences et des Technologies.

Il a souligné qu'il faut généralement deux à trois ans aux pays développés pour atteindre une couverture 5G de 80% de leur population. Bien que le Vietnam n'ait pas été le premier pays à lancer la 5G, il n'a eu besoin que d'un peu plus d'un an pour atteindre un taux de couverture de 92%. Cela témoigne de la capacité du Vietnam à maîtriser cette technologie ainsi qu'à déployer et optimiser ses réseaux.

Par ailleurs, les entreprises vietnamiennes de télécommunications ont réussi à maîtriser la technologie et fabriquent et commercialisent des équipements 5G conformes aux normes internationales. Sur les plus de 40.000 stations de base 5G déployées, environ 2.500 - soit 6% - ont été fabriquées au Vietnam. Les opérateurs de télécommunications visent à accroître cette proportion dans un avenir proche.

Il a expliqué que la recherche sur les technologies de télécommunications spécialisées ne peut être menée par des pays agissant isolément ; elle nécessite au contraire une coordination, un consensus et un alignement entre les nations et les réseaux mondiaux de télécommunications. Cela garantit un fonctionnement fluide et harmonieux du réseau à l'échelle mondiale.

Un comité de pilotage 6G

Les processus de recherche et de normalisation sont menés par le biais d'organisations internationales telles que l'Union internationale des télécommunications (UIT) et le Projet de partenariat de troisième génération (3GPP). Afin de se préparer à participer à la recherche, à la normalisation et à la maîtrise technologique de la 6G, le ministère des Sciences et des Technologies a mis en place un comité de pilotage 6G, composé d'organismes de réglementation des télécommunications et des fréquences, d'entreprises et d'universités.

Selon le Département des télécommunications, la création de ce comité de pilotage 6G permettra aux entreprises et aux universités vietnamiennes d'accéder précocement à la technologie 6G, dès le stade initial de l'élaboration des normes. Cela offre au Vietnam l'opportunité de s'investir dans la recherche et l'élaboration de normes, d'appréhender précocement la technologie 6G et de la mettre en œuvre de manière proactive et adaptée au contexte national.

Photo : Trong Dat/CVN

Nguyên Anh Cuong a également souligné qu'en ce qui concerne la technologie 4G, il a fallu plus de huit ans au Vietnam, après la normalisation officielle, pour fabriquer et maîtriser les équipements. Pour la 5G, grâce à l'expérience acquise avec la 4G, ce délai a été ramené à moins de deux ans.

Quant à la capacité de maîtriser la technologie 6G, le directeur adjoint du Département des télécommunications a exprimé l'espoir que, fort de l'expérience des générations 4G et 5G, le Vietnam "réduise encore davantage les délais" pour maîtriser et déployer la 6G dans un avenir proche.

Auparavant, commentant le rythme du déploiement de la 5G au Vietnam, le professeur Vu Minh Khuong, de l’École de politique publique Lee Kuan Yew (Lee Kuan Yew School of Public Policy - Université nationale de Singapour), a déclaré que ce résultat découlait d'une stratégie mûrement réfléchie de "suiveur intelligent" (smart follower).

Au début, une station de base 5G coûtait 50.000 dollars, rendant une adoption précoce extrêmement onéreuse. Le Vietnam a choisi d'attendre la maturation de la technologie avant d'investir ; à ce stade, le coût d'une station de base était tombé à 30.000 dollars. Cette stratégie de "suiveur intelligent" a permis de réduire les coûts et d'accélérer le déploiement.

Toutefois, le Professeur Vu Minh Khuong note qu'il manque encore au Vietnam un nombre significatif de modèles d'application 5G capables de stimuler directement le développement économique. Au-delà d'indicateurs tels que la zone de couverture et le nombre de stations de base, le Professeur Khuong suggère que le Vietnam mesure également les progrès de la 5G en fonction du nombre de réseaux 5G privés, c'est-à-dire des réseaux dédiés fournissant des services de connectivité en temps réel.

Nguyên Tùng/CVN