L'Asie du Sud-Est renforce sa coopération dans les technologies quantiques

Le Centre international pour la science et l'éducation interdisciplinaires (ICISE), situé dans la province de Gia Lai (Centre), accueille, le 27 juillet, la Réunion des coordinateurs SEA+ Quantum.

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Photo : Thanh Tuê/CVN

Chercheurs, représentants d'institutions scientifiques, décideurs et partenaires internationaux y sont réunis afin de renforcer la coopération régionale et de jeter les bases d'un écosystème quantique commun en Asie du Sud-Est.

Renforcer le réseau quantique en Asie du Sud-Est

En réunissant des coordinateurs nationaux, des représentants d'institutions scientifiques, d'universités, d'entreprises technologiques et de partenaires internationaux, cette rencontre vise à structurer un véritable réseau régional consacré aux technologies quantiques. Les échanges ont fait émerger un constat largement partagé : aucun pays ne pourra développer seul ces technologies.

À l'ouverture de la conférence, Nguyên Huu Hà, directeur adjoint du Service provincial des sciences et des technologies de Gia Lai, a souligné que les technologies quantiques figuraient désormais parmi les domaines stratégiques appelés à transformer durablement l'économie et la société. Leur développement, a-t-il rappelé, dépend non seulement des capacités de recherche de chaque pays, mais aussi de la coopération internationale, du partage des connaissances et de la mise en réseau des acteurs scientifiques, industriels et institutionnels.

À mesure que les technologies quantiques quittent les laboratoires pour trouver des applications concrètes, les pays d'Asie du Sud-Est sont confrontés à des défis communs : former une nouvelle génération de chercheurs, développer les infrastructures de recherche, renforcer les partenariats avec les entreprises et élaborer des cadres réglementaires adaptés. La rencontre de Gia Lai entend ainsi poser les bases d'une coordination régionale plus étroite afin de permettre à l'Asie du Sud-Est de prendre pleinement part à la révolution quantique mondiale.

La coopération internationale, clé de la révolution quantique

Les échanges ont également mis en évidence une réalité largement partagée : aucune nation ne pourra maîtriser seule l'ensemble de la chaîne de valeur des technologies quantiques. Qu'il s'agisse des chaînes d'approvisionnement, de la formation des talents ou des infrastructures de recherche, tout l'écosystème repose sur une coopération internationale étroite.

Photo : Thanh Tuê/CVN

Dans son intervention, Tim Smith, coordinateur de l'Open Quantum Institute à l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN), a rappelé que les grandes stratégies nationales reposaient toutes sur plusieurs piliers communs : la recherche et l'innovation, la formation des talents, le soutien aux entreprises, les investissements dans les infrastructures, la sécurité nationale et, surtout, la coopération internationale. Selon lui, cette dernière constitue le socle indispensable du développement des technologies quantiques.

Le chercheur a toutefois averti que les tensions géopolitiques actuelles fragilisent cette dynamique en favorisant un repli sur des partenariats limités ou strictement bilatéraux. Une telle évolution risque, selon lui, de ralentir les progrès scientifiques, de freiner l'innovation et de réduire les bénéfices collectifs qu'apporterait une collaboration ouverte entre les communautés de recherche.

Pour Tim Smith, accélérer le développement des technologies quantiques suppose au contraire de mutualiser les ressources, de coordonner les financements et de faciliter la mobilité des chercheurs ainsi que la circulation des compétences à l'échelle internationale.

Les grands défis auxquels ces technologies sont appelées à répondre - qu'il s'agisse du changement climatique, de la santé, de l'énergie ou de la sécurité - dépassent les frontières nationales et exigent des réponses collectives.

Les trois tables rondes organisées à cette occasion ont prolongé cette réflexion en abordant successivement les politiques nationales et régionales en matière de technologies quantiques, le développement des compétences et des talents, ainsi que les infrastructures quantiques, à l'articulation entre souveraineté nationale et mécanismes de partage.

Réunissant responsables scientifiques, représentants institutionnels et experts internationaux venus notamment de la République de Corée, d'Indonésie, du Japon, de France et du Vietnam, ces échanges ont permis d'esquisser plusieurs pistes de coopération destinées à structurer un écosystème quantique régional plus intégré.

Câm Sa/CVN