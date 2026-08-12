Le Vietnam et Thermo Fisher Scientific renforcent leur coopération

Le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung a reçu, le 12 août au siège du gouvernement, Gianluca Pettiti, président et directeur des opérations de Thermo Fisher Scientific (États-Unis), pour échanger sur les priorités du Vietnam dans le développement de l’écosystème de l’innovation et des technologies.

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Le vice-Premier ministre a souligné que le gouvernement vietnamien considérait les sciences et technologies, l’innovation et la transformation numérique comme des moteurs essentiels de l’amélioration de la productivité et de la compétitivité, ainsi que de la croissance rapide et du développement durable. Le pays s’attache notamment à développer des secteurs stratégiques tels que les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle (IA), les technologies biomédicales et la production de haute technologie, tout en privilégiant les investissements à forte valeur ajoutée technologique.

Photo : chinhphu.vn.png/CVN

Dans cette perspective, le Vietnam souhaite voir des groupes technologiques de premier plan comme Thermo Fisher Scientific participer davantage à son écosystème scientifique et technologique à travers l’investissement, la recherche et développement, le transfert de technologies, la formation des ressources humaines et la coopération avec les instituts de recherche, universités et entreprises vietnamiens.

Ho Quoc Dung a salué l’intérêt de Thermo Fisher Scientific pour l’élargissement de sa présence et l’étude d’opportunités d’investissement à long terme au Vietnam, notamment dans les infrastructures technologiques, les laboratoires partagés et les projets de production dans les semi-conducteurs et les technologies biomédicales à Hanoï.

Il a notamment apprécié la coopération entre Thermo Fisher Scientific et le Centre national d’innovation (NIC) pour organiser un forum consacré au développement des semi-conducteurs, de l’IA et de l’innovation au Vietnam. Dans ce cadre, les deux parties doivent signer un protocole d’accord visant à étudier la création d’un laboratoire partagé au NIC dans les domaines des semi-conducteurs, des matériaux, des biotechnologies et des sciences de la vie.

Le vice-Premier ministre a proposé à Thermo Fisher Scientific de travailler étroitement avec le NIC, les organismes concernés, les universités et les instituts de recherche afin de concrétiser rapidement cet accord par des programmes et projets aux résultats clairement définis. Dans l’immédiat, les deux parties devraient donner la priorité à la création d’un laboratoire partagé consacré aux semi-conducteurs et aux technologies biomédicales, au service de la recherche, de la formation, des essais et du développement de produits.

De son côté, Gianluca Pettiti s’est dit impressionné par le développement du Vietnam et a exprimé sa confiance dans les perspectives du pays en matière d’innovation. Il a affirmé que Thermo Fisher Scientific souhaitait accompagner le Vietnam dans la réalisation de ses objectifs de développement, notamment alors que le groupe renforce ses investissements dans la région et au Vietnam.

Il a également indiqué que son groupe souhaitait mettre à disposition du Vietnam des équipements médico-légaux et de séquençage génétique susceptibles de contribuer à la recherche et à l’identification des restes des soldats morts pour la Patrie.

Fondé en 2006 et basé dans le Massachusetts, Thermo Fisher Scientific compte plus de 125 000 employés dans plus de 50 pays. Le groupe étudie actuellement plusieurs opportunités d’investissement à long terme au Vietnam, notamment dans les infrastructures technologiques, les laboratoires partagés et les projets de production dans les secteurs des semi-conducteurs et des technologies biomédicales à Hanoï.

VNA/CVN