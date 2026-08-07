Le Vietnam lance un programme national consacré aux technologies stratégiques

Le Premier ministre vietnamien vient de signer la Décision N°1493 approuvant le Programme national spécial pour les sciences, les technologies et l’innovation dans le domaine des technologies stratégiques.

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Photo : VNA/CVN

Le programme vise à maîtriser, développer, perfectionner et commercialiser des produits technologiques stratégiques hautement compétitifs, afin de participer progressivement aux chaînes de valeur mondiales. Il prévoit également de développer des technologies stratégiques, en particulier des technologies clés, et de mettre en place un écosystème dans ce domaine, en renforçant les liens entre l’État, les entreprises et les organismes scientifiques et technologiques, afin d’accroître l’autonomie et la compétitivité technologiques nationales.

Développer des entreprises de technologies stratégiques

Pour la période 2026-2030, le programme prévoit de maîtriser au moins quatre technologies stratégiques figurant sur la liste établie par le Premier ministre et de développer et commercialiser au moins 15 produits technologiques stratégiques, dont au moins cinq sur les marchés régional ou international, contribuant ainsi à accroître le taux de localisation et à participer aux chaînes de valeur mondiales.

Pour la période 2031-2035, l’objectif est de maîtriser six technologies stratégiques et de développer et commercialiser au moins 25 produits technologiques stratégiques, dont au moins 15 sur les marchés régional ou international. Les produits commercialisés devront atteindre un taux de localisation d’au moins 40 %. Le programme prévoit également de développer au moins 30 entreprises maîtrisant des technologies et produits technologiques stratégiques, dont au moins dix ayant des produits intégrés aux chaînes de valeur mondiales.

Afin d’atteindre ces objectifs, le programme définit cinq groupes de missions et de solutions : perfectionner les mécanismes et politiques ; rechercher et développer des produits technologiques stratégiques ; soutenir leur commercialisation et le développement de leurs marchés ; développer les ressources humaines et la coopération internationale ; et assurer le suivi, l’évaluation et la coordination de sa mise en œuvre.

Créer des chaînes de coopération technologique

Photo : VNA/CVN

En matière de commercialisation et de développement des marchés, le programme encourage les organismes publics, les établissements publics et les entreprises publiques à privilégier les commandes, l’achat, la location et l’utilisation de produits technologiques stratégiques développés dans son cadre, conformément à la législation.

Le programme encourage les entreprises de technologies stratégiques, en particulier les entreprises en tête de chaîne, à coopérer avec les PME, les instituts de recherche et les établissements d’enseignement supérieur dans la recherche, le développement, les essais, le perfectionnement et le transfert de technologies, afin de créer des chaînes de coopération pour le développement de produits technologiques stratégiques.

Développer les ressources humaines et la coopération internationale

Le programme prévoit de sélectionner, recruter et valoriser des ingénieurs en chef, des experts, des scientifiques de haut niveau et des ressources humaines hautement qualifiées participant directement à ses missions, conformément à la législation.

Le programme entend également promouvoir la coopération internationale dans la recherche, le développement, la maîtrise, le transfert de technologies stratégiques, attirer des experts et des organismes scientifiques et technologiques étrangers, renforcer la participation aux activités internationales de normalisation et favoriser la reconnaissance mutuelle des résultats d’essais, d’inspection et de certification des produits technologiques stratégiques.

VNA/CVN