Les infrastructures numériques, socle du développement du Vietnam

Afin de créer une dynamique de croissance vigoureuse pour la nouvelle phase de développement national, la Résolution N°57-NQ/TW souligne la nécessité impérative de développer des infrastructures numériques modernes, de généraliser l’accès à un réseau Internet de haute qualité et de construire des centres de données de grande envergure afin de constituer le socle des données nationales.

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Photo: VNA/CVN

Le développement des infrastructures numériques ne constitue plus un objectif réservé au seul secteur de l’information et de la communication, mais s’impose désormais comme une condition indispensable au fonctionnement et à l’essor de l’ensemble de l’écosystème national d’innovation.

Une percée majeure dans le développement des infrastructures numériques

Ces dernières années, les infrastructures numériques en général et les télécommunications vietnamiennes en particulier se sont développées de manière synchrone, moderne et inclusive. Le Vietnam a rapidement étendu son réseau de fibre optique, permettant à la quasi-totalité des zones urbaines d’accéder à l’Internet à très haut débit. Le taux de couverture en fibre optique du pays figure aujourd’hui parmi les plus élevés d’Asie du Sud-Est.

Parallèlement, le réseau mobile à haut débit 4G couvre désormais la majeure parte du territoire national, tandis que le réseau 5G fait l'objet d'un déploiement commercial actif dans les grandes villes et s'étend à plus de 91% de la population. Ce réseau mobile de nouvelle génération offre des avantages techniques déterminants, parmi lesquels une vitesse d'accès multipliée, une latence extrêmement faible et la capacité de connecter simultanément des millions d'équipements. Il constitue le socle fondamental pour la mise en œuvre des usines intelligentes, de la robotique industrielle, de l'Internet des objets ou encore de l'intelligence artificielle en temps réel.

En avril 2026, la vitesse moyenne du réseau mobile à haut débit au Vietnam a atteint 200,54 Mbps, classant le pays au 11e rang sur les 104 nations examinées. Comparée au niveau de 55,41 Mbps enregistré en juillet 2024, la vitesse d'Internet mobile au Vietnam a été multipliée par près de quatre en moins de deux ans. Il s'agit de l'une des progressions les plus rapides de la région, reflétant un processus intensif de modernisation et d'optimisation des réseaux.

Quant au réseau fixe à haut débit, le Vietnam s’approche également du groupe de tête mondial, avec une vitesse moyenne de près de 282 Mbps, se positionnant au 12e rang sur 154 pays évalués. Cette performance remarquable offre une base solide pour le développement des services numériques, de l’informatique en nuage et de l’économie numérique.

En combinant les deux segments, fixe et mobile, le Vietnam se situe dans le groupe de tête régional, occupant le deuxième rang en Asie du Sud-Est et devançant plusieurs pays disposant d’infrastructures de télécommunications très développées, comme Singapour, la Malaisie ou la Thaïlande.

À ce jour, le Vietnam compte six lignes principales de câbles optiques sous-marins reliant directement le territoire aux grands centres de données régionaux et mondiaux. Certaines d’entre elles atteignent une capacité de 50 Tbit/s, suffisante pour transmettre simultanément des millions d’appels vidéo et de transactions numériques chaque seconde.

Toutefois, afin de réduire la dépendance à l'égard des infrastructures extérieures, le réseau Internet vietnamien se diversifie avec la mise en service du câble terrestre VSTN, dont la capacité nominale atteint 12 Tbit/s. Cette infrastructure permet aux opérateurs nationaux d'assurer un contrôle intégral des liaisons et de limiter les risques de rupture.

Par ailleurs, au début de l'année 2026, le service d'Internet par satellite Starlink a achevé ses procédures d'expérimentation au Vietnam. L'arrivée de ce service complémentaire apporte un soutien précieux aux liaisons terrestres, garantissant la continuité des communications dans les zones isolées, montagneuses ou insulaires, tout en offrant une efficacité maximale lors des situations de catastrophes naturelles.

Ces chiffres et données statistiques traduisent directement l’expérience quotidienne de plus de 110,5 millions d’abonnés à l’Internet mobile à haut débit dans le pays. Le Vietnam présente une densité de réseau élevée, avec un ratio de 107,9 abonnements mobiles pour 100 habitants, un niveau très rare parmi les pays en développement. Dans le même temps, le fossé numérique entre les zones urbaines et rurales se réduit progressivement, créant les conditions préalables à l’engagement de l’ensemble de la population dans la transformation numérique nationale.

Selon le ministère des Sciences et Technologies, à la fin du mois de juin 2026, le réseau de télécommunications couvrait 99,56% des villages et hameaux sur l’ensemble du territoire national. Un peu plus de 400 zones rurales ne disposent pas encore d’une couverture mobile, principalement dans les hautes montagnes, les zones frontalières, les îles ou les secteurs présentant un relief difficile d’accès, où la faible densité démographique entraîne des coûts d’investissement élevés. Ces zones font l’objet d’un recensement précis afin d’élaborer des solutions adaptées, garantissant à chaque citoyen la possibilité d’accéder à Internet et aux services numériques, sans que personne ne soit laissé de côté.

Un levier stratégique pour une transformation numérique globale

Photo: VNA/CVN

En l'espace de deux années seulement, le paysage des infrastructures numériques du Vietnam a connu une transformation très profonde, témoignant de la priorité sans précédent accordée à ce secteur au sein des politiques de développement de l'État et du Parti. L’infrastructure numérique est passée du statut d'outil d'assistance technique à celui d'infrastructure essentielle de l'économie, servant de socle aux réformes administratives, au développement des entreprises, à l'innovation, à l'éducation, à la santé, à la finance et à l'amélioration du niveau de vie.

Les objectifs fixés pour le secteur en 2026 sont clairs : étendre la couverture du réseau 5G à 99% de la population et garantir qu’environ 40% des citoyens puissent accéder à une connexion Internet atteignant 1 Gbit/s. D’ici 2030, au moins dix nouvelles lignes de câbles sous-marins seront déployées pour porter la capacité totale minimale du pays à 350 Tbit/s. Au moins deux de ces nouvelles lignes seront intégralement financées et maîtrisées par des entreprises vietnamiennes, affirmant l’ambition de faire du pays un centre majeur de transit de données en Asie du Sud-Est.

Aujourd’hui, les données numériques sont considérées comme une nouvelle ressource nationale stratégique, jouant un rôle clé dans la planification des politiques publiques, le développement économique et social, la défense et la sécurité, ainsi que dans le renforcement de la compétitivité nationale. Le premier Centre national de données, récemment mis en service, est perçu comme le cœur de la transformation numérique nationale. Il ouvre la voie à la connexion, au partage et à l’ouverture sécurisée des données, créant un écosystème fiable au service du développement. La plateforme nationale d’intégration et de partage des données est désormais reliée à des dizaines de ministères, d’organismes centraux, de localités et d’institutions, alimentant en continu les activités de gestion administrative et commerciale dans l’espace numérique.

À ce jour, le Portail national des services publics a rendu publiques plus de 5.100 procédures administratives et en a intégré plus de 3.700. Ce processus a permis la suppression de 697 procédures superflues et de 1.754 conditions d'exercice imposées aux activités économiques. La modernisation des infrastructures numériques permet aux administrations publiques d'étendre l'offre de services en ligne, d'interconnecter les bases de données nationales et de traiter l'ensemble des dossiers administratifs par voie électronique, réduisant directement les délais de traitement, les coûts pour la société et renforçant la transparence globale dans la réalisation des démarches publiques.

La transformation numérique ne se limite pas au secteur public. De nombreuses entreprises vietnamiennes ont transféré leurs opérations vers des plateformes numériques modernes, utilisant des systèmes de gestion intégrés, des outils de visioconférence, le stockage dans le nuage, la gestion des chaînes d’approvisionnement et le service à la clientèle assisté par l’intelligence artificielle. Le déploiement du réseau 5G et de l’Internet à très haut débit crée le cadre indispensable à l’installation d’usines intelligentes, à la généralisation de l’Internet des objets, à la surveillance à distance des équipements industriels et à la production automatisée.

En 2025, l’industrie des technologies numériques au Vietnam a confirmé son rôle de moteur essentiel de la croissance économique globale du pays, affichant des indicateurs financiers et des volumes d’exportation en très forte hausse, dépassant nettement les prévisions initiales.

Le nombre d’entreprises du secteur a augmenté de 10% par rapport à l’année précédente. Le chiffre d’affaires global du secteur a atteint 198 milliards de dollars (7,55 millions de dollars), soit une croissance remarquable de 26% par rapport à 2024, dépassant de 16% les objectifs annuels fixés. La contribution directe du secteur au produit intérieur brut national s’est élevée à près de 1.100.000 milliards de dôngs, générant des bénéfices estimés à plus de 371.000 milliards de dôngs.

Dans un contexte mondial où les données et l’intelligence artificielle s’imposent comme de nouveaux leviers de croissance, investir dans les infrastructures numériques revient à consolider la compétitivité globale de l’économie numérique et de la société numérique, à renforcer le gouvernement numérique et à soutenir le développement durable vers lesquels le Vietnam s’oriente résolument.

VNA/CVN