Macron s'est entretenu avec Netanyahu de la situation au Moyen-Orient et au Liban

Emmanuel Macron s'est entretenu lundi matin 9 mars avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu de la situation au Moyen-Orient et au Liban, a indiqué l'Élysée.

Le président français Emmanuel Macron s'exprime lors d'une conférence de presse à Baabda, au Liban. 
Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le président français avait déjà échangé mercredi dernier 4 mars avec M. Netanyahu, pour la première fois depuis l'été 2025, alors qu'Israël poursuit ses frappes contre l'Iran mais aussi Beyrouth, dont la partie Sud est le bastion du Hezbollah.

AFP/VNA/CVN

