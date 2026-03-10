Macron s'est entretenu avec Netanyahu de la situation au Moyen-Orient et au Liban

>> Macron envoie le porte-avions Charles de Gaulle et d'autres renforts militaires au Moyen-Orient
>> Macron promet une future mission "défensive" pour "rouvrir" le détroit d'Ormuz
|Le président français Emmanuel Macron s'exprime lors d'une conférence de presse à Baabda, au Liban.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
Le président français avait déjà échangé mercredi dernier 4 mars avec M. Netanyahu, pour la première fois depuis l'été 2025, alors qu'Israël poursuit ses frappes contre l'Iran mais aussi Beyrouth, dont la partie Sud est le bastion du Hezbollah.
AFP/VNA/CVN