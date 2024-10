Jakarta va imposer une taxe sur les déchets ménagers

Les autorités de Jakarta vont introduire une taxe sur les déchets ménagers dans le cadre de leur engagement à améliorer la qualité de l'environnement et la santé publique dans la ville.

Photo : Antara/CVN

Le chef du bureau de l'environnement de Jakarta, Asep Kuswanto, a déclaré que chaque ménage sera soumis à une taxe sur les déchets à partir du 1er janvier 2025.

Il a expliqué que l'administration se préparait à cette politique conformément au règlement régional de Jakarta N°1 de 2024 concernant les taxes et prélèvements régionaux.

En vertu de ce règlement, la taxe sur le service d'élimination des déchets sera basée sur la consommation d'électricité. Les ménages utilisant 450 à 900 volts-ampères (VA) seront exemptés de la taxe, tandis que ceux utilisant 1.300 à 2.200 VA paieront 10.000 IDR (0,7 USD) par mois.

Les frais mensuels pour ceux qui utilisent entre 3.500 et 5.500 VA seront de 30.000 IDR, et ceux qui utilisent plus de 6.600 VA seront facturés 77.000 IDR.

Cette politique s'applique également aux entreprises, car les zones commerciales doivent également s'engager dans le traitement des déchets.

VNA/CVN