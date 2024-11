Indonésie

Plusieurs morts dans l'incendie d'une usine d'huile de cuisson près de Jakarta

Plusieurs personnes ont été tuées et neuf autres blessées lors d'un grand incendie survenu vendredi 1er novembre dans une usine d'huile de cuisson près de la plus grande ville d'Indonésie, Jakarta, a déclaré le chef du Bureau de recherche et de sauvetage de Jakarta, Agung Priambodo.