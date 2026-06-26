Venezuela : le pape envoie une aide d'urgence de 100.000 euros

Le pape Léon XIV a envoyé une aide d'urgence de 100.000 euros au Venezuela, frappé par un violent séisme, a annoncé jeudi 25 juin le Vatican alors que le pays fait face à un lourd bilan humain et matériel.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Ce montant débloqué par l'Aumônerie apostolique, le service du Saint-Siège chargé des oeuvres de charité du pape et de l'aide aux populations en difficulté, constitue "une première contribution" destinée à soutenir les secours, a annoncé Vatican News, le site d'information officiel du Vatican.

Le Venezuela a été secoué dans la nuit de mercredi à jeudi par deux puissants tremblements de terre, de magnitude 7,2 et 7,5, qui ont fait au moins 164 morts, selon un bilan encore provisoire.

Au-delà de l'Eglise, de nombreux pays, dont les États-Unis, l'Iran, Cuba et l'Unions européenne, ont proposé leur assistance au pays, déjà fragilisé par une sévère crise économique et sociale.

AFP/VNA/CVN