Collection de timbres-poste marquant le 70e anniversaire de la Victoire de Diên Biên Phu

Une collection de timbres célébrant le 70 e anniversaire de la Victoire de Diên Biên Phu (7 mai 1954) sera émise le 5 mai 2024, comme l'a indiqué le ministère de l'Information et de la Communication.

Conçue par le peintre Nguyên Du de la Poste du Vietnam (Vietnam Post), elle comprend quatre timbres présentés dans un arrangement panoramique.

Cette collection, d'un format de 43 x 32 mm et de 172 x 32 mm pour bloc, illustre l'histoire héroïque et l'avenir brillant de Diên Biên Phu, de son passé glorieux à son futur prometteur.

Le 13 mars 1954 à 17h00, l'armée vietnamienne attaqua la base de Him Lam, marquant le début de la campagne de Diên Biên Phu. Le 7 mai 1954 à 17h30, le drapeau "Déterminé à combattre, déterminé à gagner" flotta sur le toit du QG français. Le général de Castries fut capturé vivant.

Un jalon d'or de l'histoire vietnamienne

Après 56 jours et nuits, l'armée et le peuple vietnamiens remportèrent la Victoire de Diên Biên Phu qui "a résonné à travers les cinq continents et a ébranlé le monde". L'ensemble du camp retranché français, considéré comme invincible, fut détruit.

Le Président Hô Chi Minh affirma que la Victoire de Diên Biên Phu était un jalon d'or de l'histoire vietnamienne. Cette victoire entraîna la signature des accords de Genève, mettant à fin la guerre et rétablissant la paix en Indochine.

Soixante-dix ans se sont écoulés, mais la Victoire de Diên Biên Phu reste à jamais une fierté du peuple vietnamien en raison de sa signification profonde et de sa grande stature.

VNA/CVN