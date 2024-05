Agence Vietnamienne d'Information



La Maison d'édition de la VNA lance un livre sur Diên Biên Phu

>> Divers programmes artistiques célèbrent le 70e anniversaire de la Victoire de Diên Biên Phu

>> Présentation de la 9e édition du livre Diên Biên Phu du Général Vo Nguyên Giap

>> Journées des films documentaires pour marquer les 70 ans de la Victoire de Diên Biên Phu

Photo d'archives

Le livre de 184 pages, en format de 25x30 cm, rassemble plus de 200 photos et documents, collectés à partir de sources photographiques de la VNA, du Musée d'histoire militaire du Vietnam, du Centre d'archives et d'expositions de photos d'art du Vietnam et de l'Association vietnamienne des artistes photographes.

Il reflète la lutte de l'armée et du peuple vietnamiens sur les fronts politique, militaire et diplomatique, du succès de la Révolution d'Août, de la naissance de la République démocratique du Vietnam en 1945, de la résistance nationale… à la Victoire de Diên Biên Phu - le rendez-vous incontournable de la révolution vietnamienne.

À cette occasion, la VNA a également présenté le livre Revue des victoires exceptionnelles sur le champ de bataille de Diên Biên Phu après 70 ans de l'auteur Hô Tiên Nghi, ancien assistant du secrétaire général du Parti et ancien directeur général de la VNA.

VNA/CVN