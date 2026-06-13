L’IA pourrait décupler les capacités des travailleurs

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Photo : CTV/CVN

Lors du forum de haut niveau sur la transformation numérique Vietnam - Asie (Vietnam - Asia DX Summit 2026) récemment organisé par l’Association vietnamienne des logiciels et des services informatiques (VINASA), le directeur général du groupe MISA, Lê Hông Quang, a marqué les esprits en affirmant que le modèle d’“agentic enterprise” (entreprise fonctionnant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, grâce à la coopération entre l’humain et des agents d’intelligence artificielle, Ndlr) est en passe de redéfinir le mode de fonctionnement des entreprises et pourrait constituer l’un des leviers permettant au Vietnam d’atteindre un objectif de croissance à deux chiffres.

Alors que le pays vise une croissance du PIB supérieure à 10% par an, une progression moyenne de la productivité du travail de 8,5% par an et une part de l’économie numérique équivalente à 30% du PIB d’ici à 2030, l’enjeu pour l’économie ne se limite plus à l’expansion de sa taille : il s’agit désormais de créer de nouveaux moteurs de croissance fondés sur la productivité, l’innovation et la transformation numérique.

Selon Lê Hông Quang, l’accélération de la transformation numérique impulsée par le gouvernement crée un socle favorable au développement des entreprises technologiques vietnamiennes. Il estime que les progrès de l’intelligence artificielle (IA), et en particulier des agents IA, ouvrent la voie à un modèle d’organisation entièrement nouveau : celui de l’entreprise autogérée.

Vers l’entreprise sans interruption

Dans ce schéma, chaque poste au sein de l’entreprise peut être appuyé par un agent IA capable de planifier de manière autonome, d’exécuter des tâches et de coopérer avec d’autres agents IA pour résoudre des opérations complexes. À la différence du fonctionnement traditionnel, dépendant du temps de travail humain, ces agents peuvent fonctionner en continu, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sans être limités par les horaires de bureau, les week-ends ou les jours fériés.

L’entreprise peut ainsi se maintenir dans un état de “non-stop”, autrement dit rester en activité, répondre en permanence et créer de la valeur à tout moment. Dans ce cadre, le déploiement du modèle “Human + AI” pourrait permettre de multiplier par dix au moins les capacités de chaque travailleur. Autrement dit, une entreprise de 10 personnes opérant selon le modèle d’“agentic enterprise” pourrait atteindre une efficacité comparable à celle d’une entreprise traditionnelle de 100 travailleurs.

Photo : CTV/CVN

“Si le modèle d’+agentic enterprise+ est généralisé à l’échelle de l’économie nationale, le Vietnam pourrait faire émerger une force de travail entièrement nouvelle, avec une productivité démultipliée, et donc une capacité bien supérieure à créer de la valeur et des richesses matérielles. Dans ce scénario, l’objectif d’une croissance du PIB à deux chiffres devient tout à fait atteignable”, a affirmé le directeur général de MISA.

Là où, auparavant, une entreprise devait recruter pour absorber un volume d’activité plus important, l’agent IA permettrait à une même équipe de traiter une charge de travail bien plus élevée. C’est là, selon lui, la différence majeure : l’IA ne permet pas seulement de réduire les coûts, elle donne surtout aux entreprises les moyens de faire davantage, de mieux servir leurs clients et de créer plus de valeur à ressources constantes.

À partir de l’expérience de son propre groupe, Lê Hông Quang a remarqué que l’agent IA a déjà produit des effets tangibles sur les opérations. Dans le développement de produits, il peut prendre en charge de 70% à 100% du volume de travail sur certaines étapes, comme l’analyse des besoins, la conception, la programmation ou les tests. Résultat : le délai de développement d’un nouveau produit peut être réduit de trois à six mois à un à deux mois.

Dans le service client, un AI Support Agent (agent d’AI dédié à l’assistance) traite automatiquement environ 70% des demandes d’assistance. Le nom de requêtes gérées chaque jour est passé d’environ 6.000 à plus de 18.000, soit un gain de productivité multiplié par trois. Dans les fonctions support, l’agent IA affiche également des résultats significatifs. Pour le traitement des dossiers de ressources humaines, le temps nécessaire passerait d’environ une heure à cinq minutes.

Moins de tâches, plus de valeurs

En comptabilité, le traitement des factures serait ramené de près de huit heures à 30 minutes, grâce à l’automatisation par l’IA des opérations de contrôle, d’extraction, de rapprochement et de synchronisation des données. Pour MISA, ces résultats montrent que l’agent IA ne relève plus d’une technologie expérimentale, mais constitue désormais un outil concret pour renforcer les capacités opérationnelles des entreprises et accroître la productivité du travail.

Le modèle ne serait pas seulement validé en interne. Son déploiement chez des clients de secteurs variés produirait également des résultats encourageants. Une entreprise de boissons aurait ainsi triplé son nombre de commandes en ligne en l’espace d’un trimestre après avoir intégré l’IA à son dispositif commercial. Dans l’éducation, certains établissements auraient enregistré un nombre d’inscriptions multiplié par 3,5 grâce à l’appui de l’IA dans le conseil et le suivi des apprenants.

Le point commun de ces cas d’usage est que l’IA est appliquée à des problématiques opérationnelles réelles, avec des processus concrets et des résultats mesurables. Une base qui permet aux entreprises non seulement d’optimiser leurs coûts, mais aussi, et surtout, d’élargir leur capacité de service, d’augmenter leur échelle d’activité et de générer davantage de valeur économique.

“Chaque entreprise vietnamienne, qu’elle soit grande ou petite, peut devenir une agentic enterprise. Les personnes seraient alors libérées des tâches répétitives pour se concentrer sur la stratégie, la créativité et la croissance. C’est aussi l’un des fondements permettant de concrétiser le modèle de l’entreprise opérée par une seule personne, tel qu’envisagé par la Résolution gouvernementale N°86 sur la stratégie nationale en faveur de l’entrepreneuriat innovant”, a conclu le directeur général de MISA.

Phuong Nga/CVN