Une vague de froid intense et de fortes pluies guettent le Nord et le Centre

Une vague de froid intense, prévue pour samedi 13 décembre, devrait apporter un froid extrême à la moyenne région et aux régions montagneuses du Nord. Des températures glaciales sont attendues dans certaines zones de haute altitude, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique.

Photo : CTV/CVN

Le Nord et la région Centre-Nord connaîtront également un refroidissement, tandis qu’à Hanoï, de fortes pluies et des orages accompagnés de risques de foudre, de bourrasques et de fortes rafales sont prévus.

Le front froid se déplacera vers le Nord-Est avant d’atteindre la côte du Centre-Nord et certaines parties du Centre du Vietnam au cours des prochaines 24 heures. Les vents du nord-est se renforceront sur les terres et les zones côtières pourraient subir des rafales plus fortes.

À Hanoï, des pluies modérées à fortes et des orages sont attendus dans la nuit du 12 au 13 décembre. Les températures chuteront à partir du 13 décembre, certaines zones risquant de connaître une baisse plus marquée.

En mer, les vents du nord-est s’intensifieront à partir de midi le 13 décembre, générant une mer agitée et de fortes vagues dans plusieurs zones maritimes, ce qui représente un risque pour la navigation et les opérations en mer.

Dans la nuit du 12 au 14 décembre, les provinces du Nord et les régions allant de Thanh Hoa à Khanh Hoa connaîtront des pluies modérées à fortes, localement très abondantes. Des orages peuvent s’accompagner d’éclairs, de grêle et de fortes rafales de vent.

Le froid et les pluies généralisées risquent de nuire au bétail et aux cultures, et d’accroître les risques d’inondations urbaines, de crues soudaines et de glissements de terrain dans les zones vulnérables.

VNA/CVN