Le Nord, base arrière décisive dans la libération du Sud et la réunification nationale

Durant la guerre de résistance contre les impérialistes américains pour sauver le pays (1954-1975), le Nord du Vietnam a joué le rôle d’une vaste base arrière stratégique, apportant un soutien politique, militaire, économique et spirituel décisif au champ de bataille du Sud. Ce rôle s’est révélé encore plus crucial lors de l’Offensive générale et du soulèvement du Printemps 1975, contribuant de manière déterminante à la libération du Sud et à la réunification nationale.

Photo : VNA/CVN

Après les Accords de Genève de 1954, le Nord est entré dans une phase de relance économique, de reconstruction et de construction du socialisme. Ce n’était pas uniquement un objectif de développement national, mais aussi un socle essentiel pour soutenir la lutte pour la libération du Sud.

Dans le secteur agricole, les infrastructures d’irrigation ont été étendues, les surfaces cultivées ont augmenté, et la production alimentaire s’est progressivement améliorée, garantissant la sécurité alimentaire. La création de coopératives agricoles a transformé l’économie individuelle en une économie collective, conforme au modèle socialiste.

Dans l’industrie, de nombreuses usines et installations ont été restaurées ou nouvellement construites afin de produire les biens et fournitures essentiels destinés au front. Les réseaux de transport, les ponts, les routes et les entrepôts ont été modernisés, facilitant ainsi la logistique pour le soutien au Sud.

Parallèlement, le Nord a investi dans l’éducation, les soins de santé, les sciences et les technologies, renforçant la qualité des ressources humaines nécessaires tant pour la résistance que pour la construction nationale. Ces efforts ont permis, début 1975, la mise en place d’un système industriel et agricole performant, capable d’assurer un soutien massif aux grandes campagnes militaires du Sud. Nourriture, armes et véhicules ont été mobilisés à une échelle inédite, permettant à l’armée de libération du Sud de lancer une offensive rapide et décisive au printemps 1975.

Photos : VNA/CVN

Un soutien global au Sud

Pendant toute la guerre contre l'armée américaine, le Nord a adopté une stratégie globale de soutien au Sud, mobilisant au maximum ses ressources humaines et matérielles pour assurer la victoire. Sur le plan humain, des millions de jeunes ont rejoint l’armée pour renforcer les effectifs sur le front. Lors des phases décisives de la guerre, le Nord a concentré tous ses efforts pour garantir la supériorité des forces de combat du Sud.

Sur le plan matériel, les régions de l’arrière ont été entièrement mobilisées pour produire et acheminer nourriture, armes, munitions, médicaments et équipements vers les champs de bataille. Les usines, les entreprises de défense et les coopératives agricoles ont fonctionné à plein régime pour répondre aux besoins du front.

Dès le début de 1975, le Nord a expédié des dizaines de milliers de tonnes de nourriture et d’équipements militaires en prévision des campagnes décisives. Le réseau de transport stratégique a été intensifié, assurant un ravitaillement continu des forces du Sud.

Deux voies de communication majeures ont joué un rôle clé dans ce soutien : la piste Hô Chi Minh sur terre et la piste Hô Chi Minh en mer. La piste Hô Chi Minh sur terre légendaire, sans cesse élargie et modernisée, formaient un réseau vital traversant les montagnes de Truong Son. Malgré les bombardements et les blocus ennemis, des millions de tonnes de matériel et des centaines de milliers de soldats et volontaires les ont empruntées. Pour contourner la surveillance terrestre de l'armée américaine, la piste Hô Chi Minh en mer a vu le jour, illustrant l’ingéniosité de l’armée et du peuple vietnamiens.

Photo : VNA/CVN

Faire face avec résilience à la guerre américaine destructrice

Conscients du rôle stratégique du Nord, les impérialistes américains ont lancé deux grandes campagnes de bombardements afin d’enrayer son soutien au Sud. Toutefois, l’armée et le peuple du Nord ont résisté avec ténacité, protégeant l’arrière-pays tout en maintenant sa capacité de soutien.

Première guerre destructrice (1965-1968) : En 1965, les États-Unis ont lancé l’opération "Rolling Thunder", visant à détruire les infrastructures du Nord. Malgré les frappes intensives contre les routes, usines et entrepôts, le Nord a tenu bon. Des centaines d’avions américains ont été abattus. En 1968, face aux pertes subies, Washington a dû suspendre les bombardements.

Photo : VNA/CVN

Deuxième guerre destructrice (avril-décembre 1972) : Afin de soutenir le régime de Saigon alors que notre armée prenait l’initiative sur le terrain, les États-Unis ont lancé l’opération "Linebacker II" entre le 18 et le 30 décembre 1972, ciblant principalement Hanoï et Hai Phong. Grâce à une stratégie de défense aérienne efficace, le Nord a abattu 81 avions, dont 34 bombardiers B-52. Cette victoire spectaculaire a précipité la signature des Accords de Paris (1973), marquant le retrait de l'armée américaine.

Photo : VNA/CVN

Grâce à sa détermination inébranlable, sa solidarité et ses contributions massives en hommes et en matériel, le Nord a non seulement résisté aux deux campagnes destructrices, mais a également apporté un soutien décisif au Sud, conduisant à la grande victoire du Printemps 1975.

VNA/CVN