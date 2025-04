Hô Chi Minh-Ville : 50 ans de développement de l'industrie touristique

Jusqu'à présent, le tourisme de la ville a été constamment créatif et développé, construisant progressivement la marque de destination “Hô Chi Minh-Ville dynamique, jeune, amicale et affectueuse” sur la carte du tourisme régional et international.

Difficultés des premiers jours

Après le 30 avril 1975, l'industrie touristique de Hô Chi Minh-Ville a commencé à se former dans le contexte de la réunification nationale et des infrastructures limitées. La première agence de voyages créée était le prédécesseur de la compagnie générale du tourisme de Saigon (Saigontourist Group) d’aujourd’hui.

Au cours des premières années, les principales destinations comprenaient le Palais de la Réunification, le Musée des vestiges de guerre ainsi que plusieurs autres vestiges historiques et culturels qui attiraient un grand nombre de touristes. L'industrie touristique a connu une forte croissance au cours des décennies suivantes, contribuant à élever la position de la ville sur la carte touristique nationale.

La Quôc Khanh, ancien directeur adjoint du Service municipal du tourisme, a déclaré que les principales limites et défis de l'industrie touristique étaient initialement le manque d'installations, les ressources humaines, les produits et services touristiques encore faibles, les activités de publicité et de promotion non ciblées.

Nguyên Huu Tho, ancien directeur général de Saigontourist Group, se souvient qu’en 1979, Saigontourist Group a été autorisée à signer directement des contrats pour servir les touristes sur plusieurs marchés tels que l'Inde, la France, le Japon, l'Italie, le Canada et l'Australie… Afin de disposer de ressources humaines qualifiées pour servir les touristes internationaux, Saigontourist Group a proposé aux dirigeants locaux de créer le lycée professionnel d'hôtellerie et de tourisme. C'est également le lieu de formation et de satisfaction des besoins en ressources humaines pour l'industrie touristique de Hô Chi Minh-Ville et d'autres localités à travers le pays par la suite.

Après 1986, l’économie s’est progressivement ouverte, créant les conditions permettant aux entreprises de se développer de manière proactive et plus efficace. Ainsi, les autorités locales ont rapidement “dénoué” l’industrie du tourisme. Les réglementations sur les investissements et les licences commerciales se sont assouplies, créant des conditions favorables à la participation de nombreux secteurs économiques. Les entreprises touristiques d’État ont été réorganisées, innovées et ont amélioré leur efficacité opérationnelle par rapport à avant. L’ouverture pour accueillir les visiteurs internationaux de manière plus proactive a ouvert de nouvelles voies pour le tourisme.

Diversifier les produits et services

La croissance du nombre de visiteurs a entraîné un besoin urgent d'hébergement, les hôtels publics ne suffisant plus à servir, des modèles de mini-hôtels ont commencé à apparaître... Des produits touristiques ont également été créés et innovés par des entreprises et des particuliers pour répondre aux besoins des visiteurs. D'entreprise publique, Saigontourist Group a diversifié ses produits et services, devenant l'une des principales entreprises touristiques au Vietnam.

Certaines agences de voyages ont été rapidement créées et ont fonctionné efficacement jusqu'à aujourd'hui, comme Vietravel (1995), Hoa Binh Tourism (Peace Tour), Fiditour…

Pour sa part, Nguyên Thi Lâp Quôc, ancienne directrice du Service municipal du tourisme, a déclaré qu'au début des années 2000, Hô Chi Minh-Ville a organisé pour la première fois de nombreux événements tels que la Fête du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, le Festival de la cuisine du Sud, le Festival des fruits du Sud, la Foire internationale du tourisme (ITE HCMC)... Tous ont changé le visage de l'industrie du tourisme de la localité. À ce jour, de nombreux événements sont encore maintenus et développés pour atteindre des niveaux régionaux.

En 1990, le pays a accueilli environ 250.000 visiteurs internationaux, dont Hô Chi Minh-Ville à elle seule représentait environ 50 %, contribuant à hauteur d'environ 5,5% au PIB de la ville. En 1995, l'industrie du tourisme a contribué à environ 12% du PIBR, créant environ 150.000 emplois. En 2019, plus de 8,6 millions des visiteurs internationaux sont venus à Hô Chi Minh-Ville, avec 32 millions de touristes nationaux. Le revenu total du secteur a atteint plus de 140.000 milliards de dôngs, soit une augmentation de plus de 10% par rapport à 2018, contribuant à environ 9,4% du PIBR de la localité.

Forte reprise de l’industrie du tourisme

Selon Mme Nguyên Thi Anh Hoa, directrice du Service municipal du tourisme, après la pandémie de COVID-19, l'industrie touristique de Hô Chi Minh-Ville s’est redressée fortement et s’est concentré sur l'amélioration de la qualité des produits touristiques existants, notamment les produits destinés à des marchés de clientèle en forte croissance, à de larges sources de clientèle, à des dépenses élevées et à des séjours de longue durée tels que le tourisme MICE (tourisme combiné à des conférences, des expositions...), le golf, les croisières... Les produits touristiques ont également été restructurés, en se concentrant sur le développement du marché intérieur. La ville a renforcé également ses liens avec les provinces de la région Sud pour développer le tourisme.

Selon Nguyên Thi Anh Hoa, le nombre de visiteurs internationaux dans la localité est passé de zéro en 2021 à près de 3,5 millions en 2022, soit une augmentation de 100%. En 2024, ce chiffre continuera d'augmenter pour atteindre 6 millions d'arrivées, soit une augmentation de 20% par rapport à 2023.

Les visiteurs nationaux connaîtront également une forte reprise, passant de plus de 9,3 millions d'arrivées en 2021 à plus de 31 millions d'arrivées en 2022, soit une augmentation de 234%, pour finalement atteindre 38 millions de visiteurs en 2024. Les revenus touristiques totaux de la ville ont également grimpé en flèche, passant de plus de 44.000 milliards de dôngs en 2021 à plus de 131.000 milliards de dôngs en 2022, soit une augmentation de près de 200%.

Ils ont continué d'augmenter pour atteindre 190.000 milliards de dôngs en 2024. Au cours du seul premier trimestre 2025, il a atteint près de 56.700 milliards de dôngs, soit une augmentation de près de 27 % par rapport à la même période l'année dernière.

Hô Chi Minh-Ville est actuellement une destination internationale attractive et un paradis culinaire, très apprécié par Condé Nast Traveler, un magazine de voyage de renommée mondiale. Elle a reçu six fois de suite le titre de “Meilleures destinations en Asie” aux World Travel Awards, “Meilleures destinations patrimoniales d'Asie” et “Meilleures destinations naturelles d'Asie”,… ainsi que de nombreux autres prix prestigieux.

Centre de services du pays

Hô Chi Minh-Ville accélère le développement des produits et services touristiques, visant à devenir le premier centre de services du pays et de la région. Ainsi, Hô Chi Minh-Ville se concentre sur le développement d'une variété de produits touristiques, allant des types traditionnels tels que le tourisme MICE, le tourisme fluvial, le tourisme de shopping à de nouveaux types tels que l'écotourisme, le tourisme agricole, le tourisme culturel, le tourisme culinaire et le tourisme médical.

La ville encourage également la coopération avec les provinces et les villes du pays dans le sens d'un lien multilatéral, de l'élargissement du marché et de l'amélioration de la qualité des services. C'est l'un des points clés du récent rapport du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville sur la mise en œuvre de la Stratégie globale pour le développement du secteur des services pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu'en 2050, ainsi que du Projet de restructuration du secteur des services jusqu'en 2020, avec une vision jusqu'en 2025.

Dans le secteur du tourisme, Hô Chi Minh-Ville se concentre non seulement sur le développement de produits clés, mais cherche également de nouvelles directions pour améliorer l'expérience des touristes. Concrètement, en plus des atouts tels que le tourisme MICE, le tourisme fluvial et le tourisme de shopping, la localité développe des types d'écotourisme et de tourisme agricole associés à de nouvelles constructions rurales.

En particulier, Hô Chi Minh-Ville recherche et développe également des programmes artistiques uniques pour servir les touristes, tout en promouvant le tourisme culturel - festivals, tourisme culinaire, tourisme médical et tourisme sportif. Le développement des produits touristiques diversifiés contribue non seulement à renforcer l’attractivité de la ville, mais également à accroître la contribution de l’industrie touristique à l’économie locale.

Pour un développement durable

Pour que l'industrie touristique de Hô Chi Minh-Ville se développe de manière durable, les experts en tourisme affirment que des politiques flexibles sont nécessaires pour s'adapter aux changements du marché, des investissements dans des produits touristiques uniques, l'application de la technologie numérique et des mises à niveau des infrastructures nécessaires... Les solutions doivent être mises en œuvre de manière synchrone et rythmique. Elle doit créer des produits touristiques associés à l’identité culturelle et à l’histoire de la période de reconquête du peuple du Nam Bô, l’histoire héroïque de la guerre de résistance contre les envahisseurs impérialistes ou la période d’innovation et de créativité dans la construction du pays. Il faut investir massivement dans le tourisme fluvial, notamment exploiter le potentiel du fleuve Saigon pour créer des produits uniques, combinant écotourisme et expériences culturelles.

L’industrie touristique doit appliquer des technologies virtuelles et réelles, améliorer la reproduction vivante des événements historiques et proposer des expériences nouvelles et attrayantes pour attirer les clients haut de gamme et dépensiers. La ville doit planifier correctement et investir dans des événements nocturnes et des festivals. Les zones touristiques clés telles que les rues piétonnes Nguyên Huê, Bùi Viên, le marché traditionnel Bên Thành... doivent être rénovées, améliorées. L'hygiène et la sécurité doivent être assurées, la qualité de services doit être améliorée pour attirer les visiteurs internationaux et prolonger leur séjour.

En outre, l’industrie touristique doit poursuivre sa transformation numérique et sa synchronisation entre les grandes, moyennes et petites entreprises touristiques. Le soutien de la technologie contribuera à rendre les services touristiques plus pratiques, plus intelligents et plus durables, offrant aux visiteurs de formidables expériences.

S'exprimant lors de la conférence bilan sur la mise en œuvre des tâches clés de l'industrie touristique en 2025, en conjonction avec la stratégie de développement du tourisme de Hô Chi Minh-Ville jusqu'en 2030, le vice-président du Comité populaire municipal, Nguyên Van Dung, a souligné que 2025 est une année d'une importance particulière avec de nombreuses célébrations majeures et est également celle qui commence l'ère de la croissance nationale. Pour faire du tourisme un véritable secteur économique de pointe et un moteur de croissance pour l’économie, Nguyên Van Dung a suggéré de se concentrer sur la mise en œuvre d’un certain nombre de solutions ci-dessous :

Primo, il faut mettre en œuvre efficacement le projet de développement du tourisme jusqu’en 2030 avec 9 groupes de solutions, dans lesquels le groupe de solutions sur les mécanismes politiques est identifié comme une solution révolutionnaire.

Secundo, il faut promouvoir le développement de mécanismes et de politiques spécifiques et pratiques pour encourager et mobiliser des ressources pour le développement du tourisme, associés à la mise en œuvre effective de la résolution 98 de l’Assemblée nationale.

Tertio, la ville doit mettre l’accent sur l’amélioration de la qualité et la diversification des produits touristiques en maximisant les atouts uniques des quartiers et de la ville entière, en élaborant un plan de développement de produits culturels et historiques avec des messages de "paix" et de "bonheur".

Quarto, elle doit continuer à promouvoir des liens touristiques régionaux efficaces et substantiels fondés sur l’exploitation des atouts de chaque région et des caractéristiques de chaque localité.

Quinto, elle doit accélérer davantage la transformation numérique dans la gestion de ce secteur, dans les opérations commerciales du tourisme et surtout dans la communication et la promotion du tourisme.

Sixto, Hô Chi Minh-Ville promeut également le développement des ressources humaines. Ensuite, elle doit écouter, accompagner et résoudre régulièrement les difficultés des entreprises. Enfin, il faut veiller à la coordination avec les secteurs et les niveaux pour créer un environnement touristique convivial et sûr.

Texte et photos : Tân Dat/CVN