La Fête nationale (2 septembre)

Le nombre de passagers à l'aéroport de Nôi Bài devrait augmenter de 11%

>> Hô Chi Minh-Ville : diverses activités pour célébrer la Fête nationale

>> Hanoï : diverses activités pour célébrer la Fête nationale

Photo : VNA/CVN

Pendant le jour de point (le 3 septembre, les gens rentrant chez eux après le voyage), l'aéroport devrait servir plus de 96.000 passagers, dont près de 35.000 étrangers et plus de 61.000 nationaux, ainsi que 238 vols internationaux et 331 vols nationaux.

Conformément aux directives de l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam, l'aéroport international de Nôi Bài prendra des mesures renforcées de contrôle de sécurité aérienne de niveau 1 du 31 août au 3 septembre, et préparera de manière proactive des plans pour gérer l'affluence attendue pendant la Fête nationale.

L'aéroport mettra en œuvre de manière proactive un plan de coordination pour améliorer sa capacité opérationnelle, préparer le personnel dans les zones sensibles pour éviter les embouteillages pendant les heures de pointe.

L'unité se coordonne également en étroite collaboration avec les compagnies aériennes et les unités de service au sol pour garantir la qualité des services internationaux de livraison des bagages.

VNA/CVN