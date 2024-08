Rencontre d’amitié de la jeunesse de Quang Tri et de trois provinces lao

Une rencontre d’amitié de la jeunesse de Quang Tri (Vietnam) et de trois provinces lao que sont Savannakhet, Salavan et Sékong, a lieu du 27 au 29 août dans la localité vietnamienne.

Le programme permet aux participants d’échanger des expériences sur le travail lié au mouvements des jeunes, des adolescents et des enfants, et de discuter des plans de coopération futurs.

Durant leur séjour, les délégués ont visité des modèles économiques exemplaires de Quang Tri, ainsi que ses sites historiques.

Mercredi 28 août, le message général de la rencontre d'amitié de la Jeunesse des quatre provinces a été signé. Les parties ont convenu de continuer à sensibiliser les jeunes, les adolescents et les enfants à la grande amitié, à la solidarité spéciale et à la coopération intégrale entre les deux pays. Elles ont également décidé d’échanger des expériences sur le développement économique, de contribuer à l’édification d’une frontière Vietnam - Laos de paix et d’amitié…

