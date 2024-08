Vietnam - Singapour : coopération en matière d'exportation d'énergie renouvelable

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la coopération stratégique entre les deux pays dans le domaine de l'énergie propre, lancée début 2023 via la signature d'un Accord de développement conjoint (JDA) sur la coopération en matière d'investissement et l'exportation d'électricité propre vers Singapour à partir de sources d'énergie renouvelables offshore au Vietnam.

Lors de la cérémonie, Lê Manh Hung, président du conseil d'administration de Petrovietnam, a souligné l'importance de l'événement, le considérant comme une étape mémorable dans le domaine des énergies renouvelables offshore des deux pays. Il s'est déclaré convaincu que l'alliance entre la compagnie des services techniques de PetroVietnam (PetroVietnam Technical Services Corporation - PTSC) et Sembcorp Utilities Pte.Ltd surmonterait les obstacles pour mettre en œuvre avec succès le projet, devenant ainsi un symbole de la coopération énergétique entre le Vietnam et Singapour.

Il a également déclaré que ce projet constituerait un grand pas en avant dans la contribution à l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050, et refléterait clairement la détermination du gouvernement vietnamien à mettre en œuvre le Plan national de développement de l'électricité VIII.

Selon Wong Kim Yin, Pdg de Sembcorp Industries, ces contrats visent à fournir des données précises sur les conditions naturelles et techniques du site du projet. Les travaux comprennent la collecte de données éoliennes, la mesure de paramètres hydrologiques, la réalisation d'études géologiques des fonds marins, l'évaluation du potentiel d'exploitation de l'énergie éolienne et l'identification de technologies avancées pour le développement du système éolien offshore.

Ce projet devrait contribuer à minimiser l'impact du changement climatique, renforçant ainsi la position du Vietnam et de Singapour sur la carte mondiale des énergies renouvelables. Il s'agit également d'un projet pilote du gouvernement vietnamien dans le domaine de l'énergie éolienne offshore, contribuant à l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'amélioration de la sécurité énergétique nationale et régionale. Le projet est mis en œuvre grâce à la coopération entre PTSC et SCU, filiale du Groupe Sembcorp Industries, qui sont deux entreprises leaders dans le domaine de l'énergie et des services techniques en Asie du Sud-Est.

