Le Musée d’ethnographie du Vietnam promeut la culture des Muong

Le programme dédié à la thématique "Spécificité de la culture des Muong de Hoà Bình" s’est déroulé les 1 er et 2 février, correspondant aux 4ᵉ et 5ᵉ jours du premier mois lunaire de la nouvelle année du Serpent, au Musée d’ethnographie du Vietnam à Hanoï.

En collaboration avec le Musée de l’espace culturel des Muong, le Musée d’ethnographie du Vietnam a souhaité présenter aux visiteurs, et notamment aux enfants, les caractéristiques uniques du Têt traditionnel de cette population ethnique minoritaire de la province montagneuse de Hoà Binh au Nord avec entre autre un espace d’activités du Têt.

À cette occasion, les visiteurs ont eu l'occasion de découvrir des pratiques distinctives de la culture des Muong, tels que le chant des sorts, le jeu des gongs, des airs folkloriques, ou encore des plats traditionnels du Têt des Muong, le tout à travers des échanges directs avec de nombreux artisans Muong.

Sans compter les activités incontournables du Nouvel An lunaire : calligraphie, fabrication de tò he (figurines en pâte de riz gluant colorée), jeux folkloriques traditionnels comme la balançoire, la danse des perches, ou encore le tir à la corde, etc.

"C’est l’occasion parfaite pour présenter au public la beauté de nos vêtements, de notre musique, de notre cuisine et de nos coutumes traditionnelles. Cela stimule ma motivation pour préserver les valeurs précieuses de la culture de mon ethnie", estime Nguyên Bich Thao, artisane Muong.

Promouvoir les traditions

Bùi Thanh Bình, directeur du Musée de l’espace culturel des Muong, partage : "Ce programme est une occasion précieuse de promouvoir les valeurs culturelles des Muong dans la capitale Hanoï, permettant au public, en particulier aux jeunes, de mieux comprendre les coutumes du Têt des Muong à travers des activités de découverte de la musique populaire, des jeux traditionnels et de la gastronomie. Cela contribue à la préservation et à la valorisation des belles traditions culturelles de cette ethnie minoritaire".

Un tour d’exploration des objets liés aux serpents dans le Musée d’ethnographie, une expérience créative de peinture de serpents, et un jeu interactif pour explorer le plateau des cinq fruits du Têt en réalité virtuelle ont été lancés.

"Je suis très heureuse que mes parents m’aient emmenée au Musée d’ethnographie du Vietnam pour participer au programme du Têt. Les activités comme la fabrication de jouets traditionnels étaient très intéressantes et m'ont permis de mieux comprendre la culture vietnamienne. C’est une belle expérience pour moi à l’occasion du Nouvel An lunaire", assure une fillette hanoïenne, Nguyên Hanh Nguyên, venue de l’arrondissement de Hai Bà Trung.

D’après le Dr . Bùi Ngoc Quang, vice-directeur en charge du Musée d'ethnographie du Vietnam, "ce programme annuel offre un espace de découverte du Têt alliant activités de découverte des traditions et interactions via la technologie. C’est une occasion pour le public de mieux comprendre la richesse culturelle du Têt des différentes ethnies du Vietnam. À travers cette manifestation, le musée espère valoriser son rôle de préservation et de sauvegarde des valeurs du patrimoine culturel traditionnel dans le contexte contemporain".

Texte et photos : Hoàng Phuong/CVN