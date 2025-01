Le président Luong Cuong reçoit le Premier ministre russe Mikhaïl Michoustine

Photo : VNA/CVN

Le président Luong Cuong a hautement apprécié l'importance de la première visite au Vietnam du Premier ministre russe Mikhaïl Michoustine, soulignant qu'il s'agissait de la première activité de l'année où les deux pays célèbreront le 75e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques (30 janvier 1950-2025), ouvrant un nouveau chapitre pour la coopération bilatérale et créant une impulsion au renforcement du partenariat stratégique global entre les deux pays.

Les deux dirigeants ont exprimé leur satisfaction quant à l'évolution positive des relations entre le Vietnam et la Russie ces derniers temps dans tous les domaines tels que la politique, l'économie-commerce, l'investissement, l'énergie, la science-technologie, l'éducation-formation, la culture et d'autres domaines. Ils ont souligné que les échanges et contacts réguliers à tous les niveaux, en particulier au plus haut niveau, démontrent la confiance politique entre les deux pays et constituent la base pour promouvoir la coopération dans d'autres domaines.

Ils ont estimé que les deux parties devaient poursuivre leurs efforts pour maintenir et promouvoir la croissance rapide du commerce bilatéral, tout en tirant le meilleur parti du potentiel, des forces et de l'expérience de la coopération entre les deux pays au cours des 75 dernières années pour développer les relations dans d'autres domaines de manière intensive, pratique, efficace et mutuellement bénéfique.

Le Premier ministre russe a remercié le Vietnam pour son accueil chaleureux et a réaffirmé que la Russie considère le Vietnam comme l'un des partenaires importants de la région Asie-Pacifique, en particulier de l'Asie du Sud-Est, et souhaite développer davantage les domaines de coopération bilatérale avec le Vietnam.

Luong Cuong a affirmé que le Vietnam poursuit une politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisation et de diversification, dans laquelle la Russie est l'une des principales priorités.

Le Parti, l'État et le peuple vietnamiens prennent en haute considération le partenariat stratégique global Vietnam-Russie et souhaitent continuer à développer les relations d'amitié traditionnelle pour le développement des deux pays, a-t-il déclaré.

Luong Cuong a remercié les dirigeants et les autorités russes d'avoir créé des conditions favorables pour que la communauté vietnamienne puisse vivre, étudier et travailler de manière stable en Russie. Il a recommandé au gouvernement russe de continuer à offrir des bourses annuelles aux étudiants vietnamiens pour étudier dans des établissements d'enseignement et de formation russes, en particulier dans les sciences fondamentales et les arts académiques.

Il a exprimé son espoir que la Russie favorisera la coopération avec le Vietnam dans des domaines prometteurs tels que la transformation numérique, l'industrie des technologies numériques, l'économie numérique, la société numérique, la transition verte et l'intelligence artificielle.

Les deux dirigeants ont convenu de continuer à promouvoir la coopération culturelle et les échanges entre les peuples dans les temps à venir.

Luong Cuong a proposé au Premier ministre russe de transmettre ses meilleurs vœux au président Vladimir Poutine et aux dirigeants russes.

À cette occasion, Mikhaïl Michoustine a remis l'Ordre de l'amitié de la Fédération de Russie au président Luong Cuong ainsi qu'aux dirigeants et anciens dirigeants du ministère de la Défense et du Centre tropical Vietnam - Russie.

VNA/CVN