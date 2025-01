Le Parti communiste du Vietnam : des jalons historiques en image

>> Une exposition met en lumière les étapes historiques du Parti

Photos : VNA/CVN

L'événement est organisé pour célébrer le 95e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (PCV) (3 février), en vue du XIVe Congrès national du Parti.

Lors du vernissage, le directeur du Musée national d'histoire, Nguyên Van Doan, a souligné qu’avec plus de 150 documents, artefacts et images conservés au Musée national d'histoire et au Département des archives du Bureau du Comité central du Parti, l'exposition présente un aperçu de la naissance du PCV et ses 13 Congrès nationaux organisés jusqu’à ce jour.

L'exposition présente notamment un ensemble d'objets typiques illustrant les sentiments et l'affection du peuple envers le Parti ; des recueils de résolutions et de documents du Parti ; des œuvres et discours de secrétaires généraux du Parti, de présidents de la République de différentes époques ; des images sur les préparatifs du XIVe Congrès national du Parti…

L'exposition aidera chaque cadre, membre du Parti, ainsi que le grand public, en particulier la jeune génération, à mieux comprendre l'histoire du PCV et sa direction sage sur la base de la force de l’union nationale, contribuant ainsi à créer des jalons historiques au cours des 95 dernières années, à susciter la fierté nationale, en vue d'entrer dans une nouvelle ère, celle de l’essor national, a affirmé Nguyên Van Doan.

L'exposition se poursuit jusqu’au 16 mars.

