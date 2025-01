Offrir un air de Têt aux soldats de la paix vietnamiens

Des officiers et soldats vietnamiens en casques bleus au sein des missions onusiennes de maintien de la paix au Soudan du Sud, au Soudan, en République centrafricaine et au siège de l'ONU à New York ont partagé des moments chaleureux avec leurs camarades et leurs proches chez eux lors d'un programme d'échange en ligne tenu pour célébrer le Nouvel An lunaire (Têt).