Le Vietnam apprécie son amitié traditionnelle avec la Hongrie

Le Vietnam accorde une grande importance à son amitié traditionnelle et à son partenariat global avec la Hongrie et cherche à l'approfondir, a déclaré l'ambassadeur Bùi Lê Thai au président hongrois Sulyok Tamás, lors d'une rencontre après la présentation de ses lettres de créance.

Le président Sulyok Tamás a salué les récents développements positifs dans les relations d’amitié traditionnelles et le partenariat global Vietnam - Hongrie. Il s'est dit confiant que l'ambassadeur, durant son mandat, contribuera à renforcer les liens bilatéraux dans divers domaines, notamment la politique et la diplomatie, l'économie et le commerce, l'éducation et la formation ainsi que les échanges entre les peuples.

Citant les événements importants depuis que les relations bilatérales ont été élevées en partenariat global lors de la visite du défunt secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong en Hongrie en 2018, Bùi Lê Thai s'est engagé à faire tout son possible pour approfondir les relations entre les deux pays.

L'ambassadeur et l'ambassade du Vietnam en Hongrie ont identifié 2025 comme une année charnière pour faire progresser les relations bilatérales vers de nouveaux sommets, avec une coopération élargie dans tous les secteurs.

Il a proposé au président et aux autorités hongroises compétentes de donner la priorité à la mise en œuvre des accords de haut niveau entre les deux parties, en particulier ceux conclus lors de la visite officielle en Hongrie du Premier ministre Pham Minh Chinh en janvier 2024. Il a également demandé d’organiser bientôt la 10e session du Comité intergouvernemental sur la coopération économique Vietnam - Hongrie et d’examiner la reconnaissance de la communauté vietnamienne comme la 14e minorité ethnique de Hongrie, facilitant ainsi leur intégration complète dans la société du pays d’accueil.

Le diplomate a transmis l'invitation du président de l'État Luong Cuong au président Sulyok Tamás de se rendre au Vietnam à un moment opportun. L’invitation a été acceptée avec joie.

VNA/CVN