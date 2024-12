Conférence de bilan des activités de la diplomatie de défense en 2024

Le ministère de la Défense a organisé le 27 décembre, une conférence hybride pour dresser le bilan des activités de diplomatie de défense en 2024 et fixer des orientations et des tâches clés pour 2025.

S’exprimant à la conférence, le vice-ministre de la Défense, Hoàng Xuân Chiên, a déclaré apprécier les efforts et l’esprit de proactivité des cadres, soldats, unités et organes chargés de la diplomatie de défense, contribuant à l’organisation avec succès de grands évènements de l’armée vietnamienne en 2024, notamment les célébrations du 70e anniversaire de la victoire de Diên Biên Phu, du 80e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire du Vietnam et de l'Exposition de la Défense du Vietnam 2024.

Pour 2025, le lieutenant-général supérieur Hoàng Xuân Chiên a demandé aux agences et unités de l'armée de continuer à innover, à améliorer l’efficacité du travail de diplomatie de défense et à promouvoir la coopération internationale en matière de défense.

Lors de la conférence, les délégués ont estimé qu’en 2024, la coopération bilatérale en matière de défense entre le Vietnam et d’autres pays continue d’être renforcée, en particulier avec les pays voisins et les partenaires importants. La diplomatie frontalière reste encore un point positif.

La coopération en matière de sécurité maritime et aérienne est déployée activement et efficacement. La coopération internationale dans les domaines de l’investissement et du commerce militaires est encouragée.

En particulier, l'Armée populaire du Vietnam envoyé 21 officiers pour effectuer des tâches de maintien de la paix des Nations unies, déployé la 3e équipe de génie et le 6e hôpital de campagne de niveau 2 dans le cadre de la mission des Nations unies au Soudan du Sud (MINUSS).

Dans l'après-midi du 27 décembre, à Hanoï, le ministère de la Défense a organisé une cérémonie de remettre la décision présidentielle à des officiers effectuant des missions de maintien de la paix de l'ONU à la Force intérimaire de sécurité des Nations unies pour Abyei (FISNUA).

En conséquence, le major Hoàng Dinh Công a été désigné pour remplacer le capitaine Lê Khuong Duy au poste d’officier d’état-major du génie léger au sein de la mission de la FISNUA.

