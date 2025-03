Les relations Vietnam - Singapour en passe d'atteindre de nouveaux sommets

Le Vietnam et Singapour renforcent leur partenariat stratégique, avec une collaboration plus approfondie dans la transformation numérique, la croissance verte et l'intégration économique, ont déclaré des responsables et des experts lors d'un séminaire en ligne organisé par l'institut Yusof Ishak (ISEAS), le 4 mars.

Présentant lors de l'événement, le Professeur et Docteur Vu Minh Khuong, de Lee Kuan Yew School of Public Policy de l’Université nationale de Singapour a souligné les étapes clés des relations Vietnam - Singapour, de l'établissement des relations diplomatiques en 1973 au partenariat stratégique en 2013, notant que les deux nations travaillent à un niveau encore plus élevé pour leur relation.

Il a souligné que la croissance économique rapide du Vietnam est alimentée par l'industrialisation, la transformation numérique axée sur l'IA, la croissance verte et une intégration mondiale plus approfondie. La nouvelle ère du pays est définie par la réforme institutionnelle comme un avantage concurrentiel, l’innovation et la transformation numérique comme catalyseurs de croissance et la vitesse comme avantage stratégique.

Le renforcement des liens entre le Vietnam et Singapour favorisera davantage l’intégration économique, l’investissement et la coopération dans les domaines de l’éducation, du développement des talents, de la transformation numérique, de l’innovation et de la durabilité, a noté Vu Minh Khuong.

L’ambassadeur de Singapour au Vietnam, Jaya Ratnam, a souligné la nécessité de renforcer la collaboration à la fois bilatéralement et dans les cadres multilatéraux tels que l’ASEAN, soulignant la résilience du partenariat entre le Vietnam et Singapour, fondé sur une forte confiance politique et des liens économiques solides.

Transformation numérique et transition énergétique

Selon l’ambassadeur, la transformation numérique et la transition énergétique remodèlent les économies mondiales et régionales, notamment celles du Vietnam et de Singapour. Les deux pays ont lancé de nombreuses initiatives, dont deux piliers clés sont actuellement en cours. Le premier pilier est le parc industriel Vietnam - Singapore (VSIP), créé en 1996, qui fêtera son 30e anniversaire en 2026. À ce jour, il existe 18 VSIP au Vietnam, attirant environ 22 milliards de dollars d’investissement et générant plus de 300.000 emplois.

Le deuxième pilier est la coopération énergétique. Singapour considère le Vietnam comme un acteur clé du réseau énergétique de l’ASEAN, reconnaissant son vaste potentiel en matière d’énergie renouvelable. Le Vietnam est non seulement capable de fournir de l’énergie propre à Singapour, mais aussi à d’autres pays de l’ASEAN. Les deux pays se sont engagés à atteindre des émissions nettes nulles d’ici 2050, les exportations d’énergie du Vietnam jouant un rôle crucial dans la réalisation de ces objectifs. Au-delà des exportations d’énergie, le Vietnam a également la capacité de développer des installations de production et de services énergétiques, renforçant ainsi sa position dans le paysage énergétique régional.

Singapour espère établir des parcs industriels énergétiques entre les deux pays, similaires au VSIP, créant ainsi un lien vital entre leurs économies. Les deux pays renforceront leur coopération, notamment en matière de politique énergétique, Singapour étant sur le point d’accroître ses investissements dans les infrastructures énergétiques. La connectivité des données apparaît également comme un domaine clé de collaboration, le Vietnam cherchant à développer des centres de données pour attirer les investissements étrangers. En outre, les deux pays visent à établir des cadres et des réglementations communs pour les importations de produits alimentaires, renforçant ainsi encore leurs liens économiques.

Parallèlement, l’ambassadeur du Vietnam à Singapour, Trân Phuoc Anh, a souligné la confiance politique croissante entre le Vietnam et Singapour, renforcée par la réunion annuelle entre les deux Premiers ministres.

Il a réaffirmé la reconnaissance par le Vietnam de Singapour comme un partenaire clé dans de nombreux domaines et a souligné qu’il y avait une marge de collaboration importante dans les domaines de la science, de la technologie, de l’innovation, de la transformation numérique, des énergies renouvelables, des infrastructures intelligentes et des services financiers.

Le renforcement des liens bilatéraux devrait stimuler davantage la coopération économique. Le Vietnam est actuellement le quatrième partenaire commercial de Singapour au sein de l’ASEAN, avec des échanges bilatéraux atteignant environ 23 milliards de dollars. Singapour est également le deuxième investisseur du Vietnam, juste derrière la République de Corée.

Avec la collaboration économique en hausse, le commerce bilatéral devrait croître d’environ 10% par an au cours des trois prochaines années, tandis qu’une augmentation des investissements des entreprises singapouriennes est attendue, notamment dans les secteurs de la fabrication, de la technologie, de l’énergie et des services.

