La coopération en matière de défense, l'un des piliers importants des relations Vietnam - Laos

Le général Phan Van Giang a souligné que la coopération en matière de défense a toujours été l'un des piliers importants des relations entre les deux pays, contribuant activement au renforcement de la confiance politique et de la solidarité et des liens étroits entre les deux armées.

Félicitant le Laos pour son accession réussie à la présidence de l'ASEAN, le ministre Phan Van Giang a hautement apprécié les résultats des entretiens entre les deux chefs d'état-major de l'armée populaire du Vietnam et du Laos.

Dans les temps à venir, le général Phan Van Giang a suggéré les deux parties de continuer à coordonner étroitement et mettre en œuvre efficacement l'orientation des relations de coopération bilatérale lors de la rencontre entre les trois dirigeants des trois Partis du Vietnam, du Laos et du Laos en février 2025 et les contenus de coopération convenus par les dirigeants des ministères de la Défense des deux pays, en se concentrant sur la réalisation de percées dans la qualité de la coopération en matière de formation et de développement des ressources humaines ; la coopération en matière de gestion et de protection des frontières ; le soutien du Laos dans la constitution d’une force de maintien de la paix des Nations unies ; la co-organisation de la rencontre annuelle des trois ministres de la Défense en 2025…

Informant des résultats de l’entretien entre les deux délégations, le général de division Saichay Kommasith a affirmé que les deux parties appréciaient hautement les résultats de la coopération entre les armées du Vietnam et du Laos ces derniers temps, tout en remerciant le ministère vietnamien de la Défense pour avoir soutenu le Laos dans sa réussite à la présidence de l’ASEAN en 2024.

Dans les temps à venir, les états-majors généraux de l'Armée populaire du Vietnam et de l'Armée populaire du Laos se coordonneront pour mettre en œuvre efficacement les contenus de coopération conformément à l'accord de plan de coopération signé par les dirigeants des ministères de la Défense des deux pays.

