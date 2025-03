Renforcement de l’amitié et de la coopération traditionnelles entre le Vietnam et le Kirghizistan

>> Le Vietnam attache de l'importance à son amitié avec le Kirghizistan

>> Le Premier ministre du Kirghizistan attendu au Vietnam

Cette visite contribue à promouvoir l’amitié entre le Vietnam et le Kirghizistan, en approfondissant les relations entre les deux pays dans tous les domaines.

Photo : VNA/CVN

Bon développement des relations d’amitié

Le Kirghizistan et le Vietnam ont signé le protocole sur l’établissement de relations diplomatiques le 4 juin 1992. Actuellement, l’ambassade du Vietnam au Kazakhstan est également en charge du Kirghizistan et l’ambassade du Kirghizistan en République de Corée est chargée du Vietnam.

Depuis l’établissement des relations diplomatiques, les deux pays ont toujours entretenu une bonne amitié traditionnelle. Les deux pays échangent des délégations et entretiennent des contacts bilatéraux, mais pas régulièrement.

Plus récemment, la vice-ministre des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang a eu un entretien téléphonique avec le vice-ministre des Affaires étrangères de la République kirghize Abakirov Mede le 17 février 2025. Le Thi Thu Hang a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l'importance et souhaitait promouvoir des relations d’amitié avec les pays traditionnels, dont le Kirghizistan.

De son côté, Abakirov Meder a exprimé sa volonté de travailler avec le ministère vietnamien des Affaires étrangères pour discuter des orientations et des mesures visant à approfondir l'amitié traditionnelle et la coopération multiforme entre les deux pays.

Les deux parties ont affirmé l'importance des relations économiques et commerciales dans les relations bilatérales et convenu de promouvoir la mise en œuvre effective de l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union économique eurasienne, dont le Kirghizistan est membre et de coordonner et de soutenir les ministères, les branches, les localités et les entreprises des deux pays pour établir des relations directes, notamment la négociation et la signature de documents et d'accords de coopération pour créer un cadre juridique favorable au développement d'une coopération mutuellement bénéfique dans chaque domaine spécifique.

Sur la base de leur amitié traditionnelle, les deux pays se sont étroitement coordonnés et se sont mutuellement soutenus au sein des organisations internationales et des forums multilatéraux, notamment les Nations unies.

Coopération bilatérale

La coopération économique et commerciale entre les deux pays est actuellement à un niveau moyen. Au cours de la période 2017-2021, le commerce bilatéral restait à 1,36 million de dollars/an. Cependant, les échanges bilatéraux ont fortement augmenté ces dernières années, atteignant 7,5 millions de dollars en 2023 et 13,5 millions de dollars en 2024.

Les principales exportations du Vietnam vers le Kirghizistan comprennent le poivre, le thé, les noix de cajou, les ordinateurs, les produits électroniques, les composants... et les importations en provenance du Kirghizistan comprennent des machines, des équipements, des pièces détachées, des produits du tabac, de la soie, du vin...

Le Kirghizistan est l’un des rares pays du monde à exempter unilatéralement de visa les citoyens vietnamiens pour une période de 60 jours. Les deux pays ont également exploité efficacement l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union économique eurasienne, dont le Kirghizistan, la Russie, le Kazakhstan, l’Arménie et la Biélorussie sont membres, qui est officiellement entré en vigueur le 5 octobre 2016.

En ce qui concerne l'investissement, au 31 octobre 2024, le Kirghizistan comptait un projet d'investissement dans la province de Khanh Hoa au Centre dans le domaine de la production et du commerce d'alcool industriel, de boissons alcoolisées et d'autres boissons avec un capital social total de 5 millions de dollars.

Le Kirghizistan se classe au 83e rang sur 148 pays et territoires investissant au Vietnam. Ce pays compte actuellement environ 100 résidents vietnamiens.

