Le Vietnam coparraine une résolution commémorant le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale

Cette résolution souligne l'importance historique de la fin de ce conflit dévastateur, qui a jeté les bases de la création de l'ONU, dont la mission est d'empêcher de futures catastrophes guerrières, d'établir des principes régissant les relations entre les nations et de promouvoir la décolonisation.

Elle appelle également les pays à renforcer leurs efforts pour relever les défis menaçant la paix et la sécurité internationales, en s'abstenant de recourir à la menace ou à l'emploi de la force contre l'indépendance et l'intégrité territoriale de tout pays, et en résolvant tous les différends par des moyens pacifiques, conformément à la Charte de l'ONU.

Le Vietnam, en tant que l'un des principaux coparrains de cette résolution, soutient fermement ses principales dispositions. La fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945 a marqué un tournant majeur, offrant une opportunité historique au peuple vietnamien pour mener la Révolution d'Août, mettre fin à près d'un siècle de domination coloniale et féodale, et rétablir un État indépendant.

Le Vietnam est ainsi devenu un symbole de réussite et une source d'inspiration pour les mouvements de libération nationale et de décolonisation à travers le monde, affirmant son esprit indomptable dans sa quête d'indépendance, de liberté et de développement.

