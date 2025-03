Le Premier ministre kirghize arrive au Vietnam pour une visite officielle

>> Le Vietnam attache de l'importance à son amitié avec le Kirghizistan

>> Le Premier ministre du Kirghizistan attendu au Vietnam

>> Renforcement de l’amitié et de la coopération traditionnelles entre le Vietnam et le Kirghizistan

Il s’agit de la première visite au Vietnam d’un Premier ministre kirghize depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Ce voyage devrait promouvoir les liens d’amitié et approfondir la coopération bilatérale dans tous les domaines entre les deux nations.

Photo : VNA/CVN

La délégation kirghize a été accueillie à l’aéroport international de Nôi Bai par le ministre de l’Industrie et du Commerce Nguyên Hông Diên et l’ambassadrice du Vietnam au Kazakhstan et au Kirghizistan Pham Thai Nhu Mai.

La coopération économique et commerciale entre les deux nations a connu des progrès encourageants. De 2017 à 2021, les échanges bilatéraux ont atteint en moyenne annuelle 1,36 million de dollars. Ces dernières années, ils ont connu une croissance significative, avec des échanges commerciaux atteignant 4,5 millions de dollars en 2022, 7,5 millions de dollars en 2023 et 13,5 millions de dollars en 2024.

Les principales exportations du Vietnam vers le Kirghizistan comprennent le poivre, le thé, les noix de cajou, les ordinateurs, l’électronique et les composants, tandis que le Kirghizistan exporte des machines, des équipements, des produits du tabac, de la soie et des boissons alcoolisées vers le Vietnam. Les deux pays ont tiré parti de l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union économique eurasiatique pour stimuler les échanges commerciaux.

Photo: VNA/CVN

Le Kirghizistan fait partie des rares pays de la région de la Communauté des États indépendants (CEI) et du monde à accorder unilatéralement aux citoyens vietnamiens une exemption de visa de 60 jours, facilitant ainsi les échanges commerciaux et touristiques.

En termes d’investissement, au 31 octobre 2024, le Kirghizistan avait mené un projet d’investissement dans la province vietnamienne de Khanh Hoa. Le projet, évalué à 5 millions de dollars, se concentre sur la production et le commerce de boissons alcoolisées. Le Kirghizstan se classe actuellement au 83e rang parmi 148 pays et territoires investissant au Vietnam.

La communauté vietnamienne au Kirghizstan reste relativement petite, avec environ 100 personnes, dont trois familles qui ont obtenu la nationalité kirghize. Elle entretient des liens étroits avec la mère patrie et contribuent activement au renforcement des relations bilatérales.

La visite officielle du Premier ministre Adylbek Aleshovich Kasymaliev au Vietnam devrait marquer un nouveau chapitre dans les relations entre le Vietnam et le Kirghizstan, en approfondissant leur amitié traditionnelle et en libérant le potentiel de coopération dans des secteurs clés.

VNA/CVN