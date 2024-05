De grands événements historiques du Vietnam et de la Biélorussie célébrés à Minsk

L'ambassade du Vietnam en Biélorussie et l'Association d'amitié internationale et d'échange culturel de Biélorussie ont organisé le 6 mai une cérémonie pour commémorer le 79 e anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre patriotique (9 mai 1945 - 9 mai 2024), le 70 e de la Victoire de Diên Biên Phu (7 mai 1954 - 7 mai 2024) et le 49 e de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975 - 30 avril 2024).

Photo : VNA/CVN

L'ambassadeur du Vietnam en Biélorussie, Nguyên Van Ngu, a souligné les similitudes entre les victoires des deux pays et a mentionné que dans l'histoire du monde, ces victoires appartiennent non seulement aux peuples du Vietnam et de la Biélorussie mais aussi à tous ceux épris de paix, de liberté et de justice.

Il a affirmé que le Vietnam se souviendrait toujours du soutien inestimable du peuple soviétique, dont celui du peuple biélorusse, et des personnes éprises de la paix dans le monde entier, ajoutant que le Vietnam apprécie grandement son amitié de longue date et sa coopération multiforme avec la Biélorussie.

Il a déclaré que le Vietnam espérait travailler avec des partenaires biélorusses pour continuer à entretenir les bonnes relations d'amitié bilatérales.

Les représentants des ministères biélorusses des Affaires étrangères et de la Défense, ainsi que les invités biélorusses, ont exprimé leurs sentiments profonds et leur admiration pour les Vietnamiens, leurs victoires éclatantes et leurs grandes réalisations dans la défense de la nation, la construction et le développement actuel du pays.

L'événement a conclu la série d'événements de la "Journée du Vietnam à Minsk", organisée depuis le 15 avril par l'ambassade du Vietnam en Biélorussie et l'Association d'amitié internationale et d'échange culturel de Biélorussie.

Dans le cadre de l'événement, l'ambassade et l'Office du commerce du Vietnam en Biélorussie ont tenu une table ronde avec des organes économiques biélorusses et des représentants de près de 30 entreprises engagées dans le commerce avec le Vietnam, dans des secteurs tels que l'économie, le commerce et le tourisme.

VNA/CVN