Fitch Ratings relève la notation de la dette senior garantie à long terme du Vietnam à "BBB-"

Le ministère des Finances a annoncé, le 22 janvier, que l’agence de notation financière Fitch Ratings a relevé la note de la dette senior garantie à long terme du Vietnam de "BB+" à "BBB-". Cette nouvelle notation entre dans la catégorie dite "investment grade " (grade d’investissement).

Cette amélioration fait suite à l’application des nouveaux critères de notation souveraine de Fitch à partir de septembre 2025 et à l’inclusion, pour la première fois, d’hypothèses de recouvrement dans les notations de la dette souveraine.

Cette décision reflète les perspectives de recouvrement des obligations souveraines non garanties, conjuguées aux avantages supplémentaires liés au recouvrement des tranches garanties ou assurées de ces instruments de dette. Les instruments de dette concernés comprennent les obligations Brady à 30 ans émises en 1998.

Ces obligations présentent des caractéristiques spécifiques en matière de garantie - le principal de l’Obligation à Escompte est entièrement garanti à l’échéance par des obligations à coupon zéro du Trésor américain, tandis que l’Obligation au Pair est garantie à 50%. Les deux obligations incluent une garantie d’intérêt renouvelable.

L'agence de notation a souligné que cette mesure ne modifie pas la notation souveraine du Vietnam, confirmée à BB+ avec une perspective stable en juin dernier. Néanmoins, cette amélioration est perçue comme une étape importante pour renforcer la solidité et la crédibilité des titres de créance vietnamiens sur les marchés financiers internationaux

Le ministère des Finances indique qu’il met actuellement en place un mécanisme de dialogue régulier et structuré avec les principales agences de notation internationales (Fitch, Moody’s et Standard & Poor’s).

Ce dialogue vise non seulement à fournir les données requises de manière transparente et opportune, mais aussi à coordonner les échanges avec les ministères et organismes concernés afin de mieux mettre en valeur les atouts institutionnels du pays, sa stabilité macroéconomique et son potentiel de croissance.

