Le décaissement des investissements publics sur quatre mois atteint 14,66% de l'objectif

Photo : VNA/CVN

Sept ministères et agences centrales et 35 localités ont affiché des taux de décaissement estimés supérieurs à la moyenne nationale, a indiqué le ministère.

Les localités et agences enregistrant des décaissements élevés comprennent la Télévision vietnamienne (73,48%), le ministère de la Construction (41,44%), le ministère de l'Agriculture et du Développement rural (28,28%), le ministère des Transports (25,64%), Long An (38,25%), Phu Tho (32,25%), Tiên Giang (31,2%) et Lào Cai (30,56%).

Il existe sept ministères et agences centrales avec un taux de décaissement de 0%, et 25 localités affichent des taux de décaissement inférieurs à 15%.

Le ministère a déclaré que même si le taux de décaissement des investissements publics dans tous les domaines s'améliore, de nombreux obstacles entravent encore la progression du décaissement, tels que ceux liés aux projets nationaux clés. De nombreuses localités n'ont pas encore finalisé leurs plans détaillés sur l'allocation du budget de l'État aux projets composantes dans leurs localités, selon le ministère.

En outre, d'autres raisons affectant l'avancement du décaissement, telles que les problèmes en suspens encore à résoudre liés aux politiques, aux mécanismes, au déminage des sites, à l'indemnisation et à la réinstallation, aux prix des matériaux et à la fourniture de matériaux de construction.

De plus, au cours des premiers mois de l'année, les investisseurs dans les nouveaux projets de construction se concentrent sur l'achèvement des procédures d'investissement, la sélection des entrepreneurs et la conception détaillée.

VNA/CVN