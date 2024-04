Édification d’un couloir juridique pour l'intelligence artificielle

Photo : CTV/CVN

Le Vietnam rejoint cette industrie prometteuse en fournissant des services, des produits et des ressources humaines. En même temps, il applique de plus en plus l’IA dans tous les domaines de la vie.

Le gouvernement vietnamien a publié le 26 janvier 2021 une Stratégie nationale sur la recherche, le développement et l'application de l'IA pour 2030, en mettant l’accent sur l’élaboration d’un système de documents juridiques liés à l’IA.

Selon le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Nguyên Hoàng Giang, il est nécessaire d’édifier un couloir juridique favorable et conforme à la situation nationale et à la culture vietnamienne, contribuant à promouvoir le développement socio-économique.

En 2024, le secteur de l’information et de la communication continuera de promouvoir et de développer des applications d'IA, de créer des applications dans chaque domaine industriel et de les vulgariser dans tout le pays. Le ministère de l’Information et de la Communication présente au gouvernement un rapport concernant la proposition à l'Assemblée nationale de publier une loi sur l'industrie des technologies numériques.

VNA/CVN