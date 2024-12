E-commerce

Le ministère de l'Industrie et du Commerce parle de l'arrêt des opérations de Temu au Vietnam

Face à l'information selon laquelle la plateforme d'e-commerce Temu a soudainement cessé de fonctionner au Vietnam, le Département de l'e-commerce et de l'économie numérique du ministère de l'Industrie et du Commerce a contacté et travaillé avec la compagnie Elementary Innovation, propriétaire de cette plateforme, d'exiger le respect de la Loi sur l'e-commerce au Vietnam, conformément aux dispositions du décret N°52/2013/ND-CP (modifié).

En conséquence, Elementary Innovation a pris un certain nombre de mesures à la demande du Département du commerce électronique et de l'économie numérique pour cesser temporairement la fourniture des services de commerce électronique au Vietnam (ne pas utiliser la langue vietnamienne lors de la fourniture de services sur le site web Temu.com et l'application mobile Temu). Les versions internationales de Temu en anglais, français et chinois ne sont pas soumises à la réglementation vietnamienne en matière de commerce électronique.

Dans le même temps, Elementary Innovation devra soumettre une demande d'enregistrement des activités de prestation de services de commerce électronique via le portail de gestion des activités de commerce électronique (online.gov.vn). Le Département du commerce électronique et de l'économie numérique est en cours de processus d'examen selon les réglementations.

Il devra également avertir les consommateurs qu'ils sont en train de s'inscrire pour fournir des services de commerce électronique auprès du ministère de l'Industrie et du Commerce. Cet avertissement informe les consommateurs qu'il s'agit d'un site Web ou d'une application qui n'a pas obtenu de licence du ministère de l'Industrie et du Commerce et qu'ils doivent être prudents lors des transactions.

Auparavant, le ministère de l'Industrie et du Commerce avait également conseillé aux consommateurs de ne pas effectuer de transactions avec des plateformes de commerce électronique transfrontalières non enregistrées afin de garantir leurs droits et intérêts légaux.

