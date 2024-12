Promouvoir la coopération Suisse - Vietnam vers un avenir durable

Le Forum économique Suisse - Vietnam (SVEF) s'est réuni le 4 décembre pour évaluer les activités en 2024 et élaborer un programme pour 2025, dans le but de renforcer les liens économiques et culturels entre les deux pays.

>> La HCMA cherche à coopérer avec les établissements d’enseignement suisses

>> Le Vietnam appelle la CNUCED à soutenir les pays en développement

>> Le dirigeant vietnamien rencontre la présidente suisse et le Premier ministre arménien

Attirant plus de 300 délégués de Suisse, du Vietnam et de pays d'Europe et de l'ASEAN, le SVEF 2024 a marqué une étape importante, démontrant son rôle dans la promotion de la coopération. Le SVEF a également joué un rôle central dans la promotion des relations avec les autorités locales, en accueillant des délégations de Cân Tho, Vinh Long et Cao Bang du Vietnam pour explorer les opportunités d'investissement.

Un atelier pour la province de Nam Dinh, à lui seul, s'est distingué comme un autre moment fort, notamment avec une récente visite d'investisseurs dans cette localité du Nord du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Ces initiatives ont souligné l'engagement du SVEF à intensifier l'engagement régional, en le positionnant comme un objectif et une mission essentiels pour l'avenir.

Forts de ce succès, les prochains événements seront organisés à l'Université de Zurich en Suisse en juin et dans la ville centrale de Dà Nang au Vietnam en novembre, réunissant des dirigeants de gouvernements, d'entreprises et d'universités pour promouvoir l'innovation, le développement durable et la croissance partagée.

Le forum se concentrera sur des domaines clés tels que la technologie, l'éducation, la finance et la fabrication. De nombreux protocoles d’accord visant à promouvoir l’investissement et la collaboration seront signés lors de l’événement. La priorité sera donnée à la durabilité, à la transformation numérique et au développement de la main-d’œuvre en 2025.

Selon le président du SVEF, Philip Rösler, le SVEF 2025 n’est pas seulement un événement, mais un catalyseur de collaboration, d’innovation et de prospérité partagée.

La vision du forum pour 2025 est d’étendre ses impacts, en permettant aux participants d’explorer les opportunités non seulement entre la Suisse et le Vietnam, mais aussi dans la région de l’ASEAN et au-delà, a-t-il déclaré.

Le vice-président du SVEF, Nguyên Hô Nam, a déclaré que le Vietnam offre de nombreuses opportunités aux entreprises internationales en raison de sa croissance économique rapide et de sa position stratégique. Des secteurs tels que la technologie, la croissance verte et l’éducation s’alignent parfaitement sur les priorités stratégiques du Vietnam, a-t-il dit.

Le vice-président du SVEF, Ivo Sieber, quant à lui, a souligné la synergie entre les atouts de la Suisse et du Vietnam, affirmant que l'expertise de la Suisse en matière d'innovation et de développement durable complète la croissance dynamique du Vietnam.

Le SVEF 2025 devrait offrir une plateforme unique aux acteurs suisses pour se connecter à l'économie dynamique du Vietnam et à accéder à d'autres marchés en croissance rapide de l'ASEAN, a-t-il noté.

VNA/CVN