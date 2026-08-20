Le ministère de la Police renforce sa coopération avec les forces de l'ordre philippines

Le Vietnam et les Philippines ont convenu d’intensifier le partage d’informations sur la situation géopolitique régionale et internationale susceptible d’avoir une incidence sur leur sécurité nationale respective, tout en garantissant la sécurité et la sûreté des délégations de haut niveau lors de leurs déplacements dans les deux pays.

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Photos : VNA/CVN

Le général Luong Tam Quang, membre du Bureau politique et ministre vietnamien de la Police, s’est entretenu, jeudi 20 août à Hanoï, avec Eduardo S.L. Oban Jr., conseiller à la sécurité nationale des Philippines.

Saluant la visite de la délégation philippine, le ministre Luong Tam Quang a souligné que cette visite intervient à un moment charnière, alors que les deux pays viennent d’élever leurs liens au niveau de partenariat stratégique renforcé et s’apprêtent à célébrer le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques en 2026.

Le ministre a estimé que ces derniers temps, les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays continuent à se développer fortement, devenant de plus en plus profondes, substantielles, stables et fiables. En particulier, la sécurité et l’application de la loi sont désormais considérées par les dirigeants des deux nations comme l'un des piliers stratégiques majeurs de leur coopération bilatérale.

Au sein de l'ASEAN, les deux pays maintiennent des consultations et soutiennent les initiatives et mesures visant à mettre en œuvre efficacement la Vision de la Communauté de l'ASEAN en 2045, a-t-il précisé, avant d’affirmer que le Vietnam soutient et apprécie grandement le rôle des Philippines en tant que présidente de l'ASEAN en 2026.

Vers un dialogue sécuritaire de haut niveau

Lors de l'entretien, les deux parties ont convenu d'élever le niveau de leur collaboration dans la sécurité et l’application des lois afin de répondre aux nouvelles exigences de développement du partenariat stratégique renforcé. Elles ont convenu d'étudier la création d'un mécanisme de Dialogue de sécurité de haut niveau annuel, destiné à faciliter les échanges stratégiques périodiques, la consultation, la coordination des positions et la transmission de messages des hauts dirigeants des deux pays.

Par ailleurs, les deux responsables ont insisté sur la nécessité d'accélérer les négociations pour la signature prochaine d'un protocole d'accord sur la sécurité et le dialogue stratégique, suivi d'un plan d'action concret.

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Le Vietnam et les Philippines ont également convenu d’intensifier le partage d’informations sur la situation géopolitique régionale et internationale susceptible d’avoir une incidence sur leur sécurité nationale respective, tout en garantissant la sécurité et la sûreté des délégations de haut niveau lors de leurs déplacements dans les deux pays. Les discussions ont également porté sur des questions d’intérêt commun, notamment la promotion de la ratification de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité (Convention de Hanoï).

Un volet prioritaire de cette rencontre a été consacré au renforcement de la coopération entre le ministère vietnamien de la Sécurité publique et les forces de l'ordre philippines dans la lutte contre la criminalité, avec un accent particulier sur la cybercriminalité, la traite d'êtres humains et le trafic de stupéfiants.

Les deux délégations ont par ailleurs réaffirmé leur engagement à se soutenir au sein des instances multilatérales, notamment dans les mécanismes de l'ASEAN dédiés à la sécurité et la lutte contre la criminalité transnationale. Elles ont souligné l’importance d’une réponse coordonnée et efficace aux nouveaux défis de sécurité non traditionnels, notamment en matière de sécurité énergétique, alimentaire, des chaînes d’approvisionnement et technologique.

Dans la perspective de l'organisation de la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC 2027 à Phu Quôc, le ministre Luong Tam Quang a proposé aux autorités chargées de l’application de la loi des Philippines de renforcer leur coordination avec le ministère vietnamien de la Police afin de garantir la sécurité et la sûreté de l’événement.

En outre, les deux parties ont réaffirmé leur volonté d’approfondir, de manière concrète et efficace, les relations entre le ministère vietnamien de la Police, le Conseil de sécurité nationale et les organismes chargés de l’application de la loi des Philippines, contribuant ainsi au renforcement du partenariat stratégique renforcé Vietnam - Philippines, au service de la sécurité nationale et des intérêts des peuples des deux pays.

VNA/CVN