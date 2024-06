Le ministère de la Police fait le point sur l'enquête sur les affaires des groupes Phuc Son et Thuân An

Le ministère de la Police a révélé samedi 1 er juin les résultats de l'enquête sur les affaires des groupes Phuc Son et Thuân An.

>> Affaire au groupe Phuc Son : 55 milliards de dôngs et 1,6 million d'USD récupérés

>> Réunion de la permanence du Comité central de direction de la lutte anticorruption

Photo : VNA/CVN

S’exprimant lors de la conférence de presse régulière du gouvernement, le général de brigade Hoàng Anh Tuyên, chef adjoint du bureau du ministère de la Police, a déclaré que dans l’affaire Phuc Son, l’agence de police d’enquête du MPS avait assigné en justice 23 personnes.

Le ministère de la Police a saisi plus de 300 milliards de dôngs (près de 11,8 millions d'USD), 2 millions d'USD, 500 taels d’or et plus de 1. 000 certificats de droits d’utilisation de terrains des personnes impliquées dans l’affaire.

Il en train de consolider les documents et les preuves pour élargir l’enquête et récupérer les biens perdus et détournés, a indiqué le responsable.

En ce qui concerne l’affaire Thuân An, a-t-il poursuivi, la police d’enquête a officiellement ouvert une enquête visant huit personnes, la plus récente étant le secrétaire du Comité du Parti de la province de Bac Giang, Duong Van Thai, pour "usage abusif de ses pouvoirs dans l’exercice d’une fonction publique".

De décembre 2014 à décembre 2023, ce groupe, spécialisé dans l’investissement et la construction d’infrastructures techniques, le commerce d’électricité et d’énergies renouvelables et le commerce et l’investissement dans l’immobilier, a directement ou en coordination avec d’autres pour soumissionner et remporter 32 contrats d’une valeur de plus de 23 000 milliards de dôngs dans 16 provinces et villes.

Rien qu’au cours de la période 2022-2023, il a remporté de nombreuses enveloppes d’adjudication d’une valeur de plus de 18.000 milliards de dông, selon les résultats de l’enquête.

De nombreux suspects ont fait des aveux, a-t-il noté, ajoutant que le ministère appelle les personnes ayant commis des actes répréhensibles liés à cette affaire à se rendre à la police pour bénéficier de la clémence de la justice.

VNA/CVN