Réunion de la permanence du Comité central de direction de la lutte anticorruption

Dans la matinée du 30 mai, à Hanoï, la permanence du Comité central de direction de la prévention et de la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines s'est réunie.

>> Les membres du Parti et le peuple font confiance à la préparation du personnel pour le Parti

>> La Commission de contrôle du PCV examine des violations

>> AN : les séances de questions-réponses se portent sur quatre groupes de questions

Photo : Phuong Hoa/VNA/CVN

L’objectif était de discuter des résultats de la direction du traitement de certaines affaires de corruption et de pratiques malsaines depuis le début de l'année.

Les participants ont évalué qu’en général, les enquêtes et le traitement des affaires placées sous la supervision et la direction du Comité central de direction respectaient le rythme fixé, voire dépassaient les exigences.

Ils ont rappelé que les organes compétents avaient poursuivi deux nouvelles affaires avec huit accusés, donné des conclusions des enquêtes sur trois affaires avec 318 accusés, ouvert les procès en première instance de cinq affaires avec 140 accusés et les procès en appel de deux affaires avec neuf accusés...

Ils ont ajouté que la Commission de contrôle du Comité central du Parti avait achevé sept inspections de sept organisations du Parti impliquées dans des affaires placées sous la supervision et la direction du Comité central de direction, appliqué des mesures disciplinaires à 68 organisations du Parti, 104 membres du Parti.

Concernant le recouvrement des avoirs dans les affaires placées sous la supervision et la direction du Comité central de direction, près de 7.500 milliards de dôngs ont été récupérés, portant le montant total récupéré depuis la création du Comité central de direction à plus de 85.000 milliards de dôngs, ont-ils estimé.

S’agissant des tâches dans les temps à venir, la permanence du Comité central de direction demande aux Comités et aux organisations du Parti et aux organes compétents de continuer à promouvoir la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines.

Il faut se concentrer sur le traitement minutieux des affaires de corruption et de pratiques malsaines graves et compliquées, attirant l’attention de l’opinion publique, tels que celles du groupe FLC, de la société AIC, du groupe Van Thinh Phat…

Les participants ont par ailleurs convenu d’inclure deux affaires dans la liste des affaires placées sous la supervision et la direction du Comité central de direction. Il s’agit de celles survenue au groupe Thuân An et des agences, localités concernées ; au groupe Phuc Son, à la Société par actions d’investissement, de commerce et d’immobilier Thang Long et certains agences et localités concernées.

VNA/CVN