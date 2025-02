Progrès notables dans les soins et traitements de santé

Photo : VNA/CVN

En octobre 2024, une première historique a été réalisée à l'hôpital Viêt Duc à Hanoï, où une équipe médicale a mené avec succès une double transplantation cœur-foie sur un patient en état critique.

Par ailleurs, les transplantations pulmonaires réussies à l'Hôpital pulmonaire central en 2024 constituent une étape majeure, témoignant de l'expertise et du savoir-faire des médecins vietnamiens.

Ces succès témoignent de la maîtrise désormais acquise par les médecins vietnamiens dans le domaine complexe de la transplantation d'organes, y compris dans les cas de greffes multi-organes. La ministre Dào Hông Lan a souligné que ces avancées constituent une étape décisive dans le développement des techniques médicales spécialisées, confirmant ainsi l'excellence et le savoir-faire des médecins vietnamiens sur la scène internationale.

Pour l'année 2025, le ministère de la Santé s'engage à mettre en œuvre avec détermination les missions qui lui sont confiées.

Le secteur de la santé se concentrera sur l'élaboration de politiques et de cadres juridiques solides, la mise en œuvre et le développement de stratégies de soins de santé primaires et de médecine préventive, le renforcement des capacités de prévention, la prévision, la surveillance et la détection précoce des épidémies, ainsi que le contrôle rapide et efficace des épidémies et des urgences de santé publique.

En outre, le secteur met en œuvre une feuille de route pour augmenter le nombre de vaccins et réaliser efficacement le Programme élargi de vaccination. Il s'engage également à améliorer le travail de la population dans la nouvelle situation.

Photo : VNA/CVN

Le secteur continue d'améliorer la qualité des services d'examen et de traitement médicaux ainsi que des soins de santé maternelle et infantile, tout en développant des techniques médicales spécialisées.

Il met en œuvre des mesures pour améliorer l'efficacité de l'administration hospitalière et la gestion de la qualité, tout en promouvant les avantages de la médecine traditionnelle et en combinant étroitement cette dernière avec la médecine moderne dans les examens et les traitements.

Le secteur de la santé s'attèle à la rationalisation de la gestion, de l'autorisation et du renouvellement des médicaments et des équipements médicaux, en résorbant les retards et en assurant un approvisionnement continu pour les examens, les traitements, ainsi que la prévention et le contrôle des maladies.

Parallèlement, le secteur encourage le développement de l'industrie pharmaceutique et des matériaux médicaux, tout en garantissant la transparence et la rigueur dans la publicité, la gestion, l'autorisation, les appels d'offres et l'approvisionnement en médicaments et équipements médicaux.

En 2025, le ministère de la Santé poursuivra l'accélération de la mise en œuvre des projets prioritaires, en veillant à leur achèvement et à leur mise en service, afin d'augmenter significativement la capacité d'accueil des établissements de santé et le nombre de lits d'hôpitaux.

VNA/CVN