Logisticien humanitaire - le thème du Hackathon 2025 suscite l'intérêt des étudiants

Mercredi 26 février, l'Association des étudiants vietnamiens de Hô Chi Minh-Ville, en collaboration avec le Centre de soutien aux jeunes entrepreneurs et l'Université Kühne Logistics, a dévoilé le thème et le règlement du Hackathon 2025. Cette édition mettra l'accent sur la recherche et le développement de solutions innovantes pour optimiser l'efficacité des opérations de secours en cas de catastrophe.

Le Hackathon 2025 offre une plateforme de collaboration réunissant innovateurs, experts en logistique et étudiants afin de relever les défis humanitaires liés au transport. Trân Thu Ha, secrétaire adjointe de l'Union de la jeunesse communiste de Hô Chi Minh-Ville et présidente de l'Association des étudiants vietnamiens de la ville, a souligné la pertinence du thème du logisticien humanitaire dans un contexte marqué par la complexité croissante des défis liés au changement climatique et aux pandémies. Selon elle, ces enjeux nécessitent des solutions logistiques adaptées, et le Hackathon 2025 vise à offrir un espace créatif et engagé où les élèves et étudiants pourront proposer des réponses concrètes.

Nguyên Hoàng Ân, vice-président de la Croix-Rouge de Hô Chi Minh-Ville, a exprimé son espoir quant aux idées novatrices que les participants apporteront au concours. Dans le cadre du programme, les participants auront également l'opportunité d'assister à des conférences et échanges sur la logistique humanitaire lors du séminaire intitulé "Mobiliser des ressources pour résoudre les problématiques du logisticien humanitaire".

Nguyên Hoang Lam, étudiant en deuxième année à l'Université des Transports de Hô Chi Minh-Ville, a manifesté un vif intérêt pour le thème du Hackathon 2025. Spécialisé en logistique, il accorde une attention particulière à ce domaine. Les interventions des conférenciers lui ont permis d’approfondir sa compréhension de la logistique humanitaire à travers des exemples concrets tels que la gestion des secours pendant la pandémie de COVID-19 et les interventions d'urgence lors du passage du typhon Yagi. Hoang Lam envisage de participer au concours, y voyant une occasion d'enrichir ses connaissances et de développer des compétences essentielles comme la prise de parole en public et le travail en équipe.

Après le séminaire, Khanh Tiên, étudiant en troisième année à l'Université de Technologie de Hô Chi Minh-Ville, a exprimé son souhait d’approfondir ses connaissances en logistique, un secteur en plein essor qui l'intéresse particulièrement. Il considère que la possibilité de constituer librement des équipes et d’intégrer des membres issus de différentes disciplines est un atout majeur du concours. Cette flexibilité lui permet d’inviter d’autres étudiants à se joindre à lui, favorisant ainsi une collaboration interdisciplinaire pour concrétiser leurs idées.

Hackathon 2025 : un concours en deux catégories

Le Hackathon 2025 comprend deux catégories de compétition : Catégorie lycéens, ouverte aux élèves des lycées et des centres d'éducation professionnelle et continue de Hô Chi Minh-Ville. Catégorie étudiants : destinée aux étudiants des universités, instituts et collèges de la ville.

Les participants devront former des équipes de 4 à 5 membres et franchir trois étapes de compétition. Lors de la phase préliminaire, les équipes soumettront une courte vidéo illustrant leur compréhension de la logistique humanitaire, les défis associés et leurs idées d'amélioration, ainsi que leur motivation à participer.

Les demi-finales et la finale seront axées sur le travail en groupe, sous la supervision de mentors, afin de développer des idées et des solutions aux problématiques posées. Les équipes disposeront de 15 heures consécutives après la réception du sujet pour collaborer et proposer leurs solutions.

La valeur totale des prix du Hackathon 2025 s’élève à 150 millions de dôngs. Le comité d'organisation accepte les candidatures du 17 février au 1er avril 2025. Les demi-finales et la finale auront lieu les 19 et 20 avril 2025.

Pour s'inscrire, les candidats peuvent accéder au site officiel du concours : https://humanlog.bssc.vn/.

Texte et photos : Quang Châu/CVN