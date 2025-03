Les élèves des écoles publiques seront exemptés de frais de scolarité

Cette politique prendra effet à partir du début de l’année scolaire 2025-2026.

La décision a été prise après que le Politburo a examiné le rapport du gouvernement sur les capacités d’équilibre financier pendant et après la rationalisation de la structure organisationnelle du système politique lors de la réunion du Politburo du 28 février évaluant les premiers résultats de la mise en œuvre de la résolution N°18 du Comité central du Parti.

La résolution se concentre sur la poursuite de la réforme, de la restructuration et de la rationalisation du système politique pour un fonctionnement plus efficace et efficient.

Le Politburo a chargé le Comité du Parti du gouvernement de demander au ministère de l’Éducation et de la Formation, au ministère des Finances, aux ministères concernés, aux secteurs et aux autorités locales de mettre strictement en œuvre cette décision.

Auparavant, plusieurs localités avaient déjà mis en œuvre la politique de gratuité des frais de scolarité pour les élèves du système scolaire public.

