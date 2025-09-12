D’ici fin 2025, 100% des procédures administratives devront être disponibles en ligne

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, également chef du Comité de pilotage pour le développement des sciences, des technologies, de l’innovation, de la transformation numérique et du Projet 06, a signé le 11 septembre 2025 la Décision n°126/QĐ-BCĐCP portant sur le Plan d’action 2025 de ce Comité.

Selon ce plan, les ministères, branches et localités concernées devront mettre en œuvre plusieurs tâches et solutions, notamment renforcer la sensibilisation et la détermination politique ; parachever le cadre institutionnel en levant les obstacles ; investir dans les infrastructures et les ressources humaines de haute qualité ; accélérer la transformation numérique au sein des administrations et des entreprises ; améliorer la gouvernance publique, garantir la défense et la sécurité ; intensifier la coopération internationale dans les domaines scientifiques, technologiques et numériques.

Les ministères, branches et localités devront également étudier et proposer des amendements à certaines lois, notamment la Loi sur la propriété intellectuelle, la Loi sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques, la Loi sur les fonctionnaires et la Loi sur la prévention et la lutte contre la corruption ; élaborer des mécanismes et politiques visant à attirer et développer des ressources humaines hautement qualifiées ; mettre en place une bourse d’échanges en sciences et technologies afin d’aider les entreprises à accéder et appliquer les avancées scientifiques et technologiques dans leur production.

L’objectif fixé est que, d’ici fin 2025, 100% des procédures administratives éligibles au regard de la législation soient disponibles sous forme de services publics en ligne intégralement dématérialisés, que 80% des dossiers administratifs soient traités en ligne et que 40% de la population adulte utilise ces services.

Le Comité de pilotage demande également aux ministères, branches et localités de déployer l’application de l’intelligence artificielle dans la fourniture de services publics en ligne sur le Portail national des services publics ; d’organiser la mise en œuvre sur les systèmes d’information de traitement des procédures administratives à l’échelle ministérielle, provinciale ainsi que dans les centres de services administratifs provinciaux et communaux.

VNA/CVN