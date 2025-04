La Chine affirme vouloir renforcer la solidarité et la coopération avec le Vietnam

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, effectuera une visite d'État au Vietnam du 14 au 15 avril, à l’invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, et du président Luong Cuong, a déclaré à la presse vendredi 11 avril à Pékin, Lin Jian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

Selon Lin Jian, le Vietnam et la Chine sont les deux voisins socialistes amicaux. Les deux pays poussent des réformes et des innovations adaptées à leurs conditions nationales. Le renforcement de la solidarité et de la coopération est dans l’intérêt commun des deux parties.

Fin 2023, le secrétaire général du PCC et président Xi Jinping a effectué une visite historique au Vietnam, ouvrant un nouveau chapitre dans la construction d’une communauté d'avenir partagé de portée stratégique. Au cours du dernier temps, Xi Jinping a maintenu une communication stratégique avec Tô Lâm. Les ministères, départements et localités des deux parties entretiennent des échanges étroits. La coopération dans de nombreux domaines a connu de nombreux résultats positifs, apportant des avantages pratiques aux populations des deux pays.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que cette visite, qui a lieu à l'occasion du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Vietnam, revêt une grande importance pour les relations entre les deux pays. Au cours de la visite, le dirigeant Xi Jinping s'entretiendra avec le dirigeant vietnamien Tô Lâm, rencontrera le président Luong Cuong, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân.

La partie chinoise espère, avec le Vietnam, voir cette visite comme une opportunité de renforcer l'amitié traditionnelle entre la Chine et le Vietnam en tant que "camarades et frères" et la confiance stratégique mutuelle, d'approfondir la coopération substantielle et de promouvoir la construction d’une communauté d'avenir partagé Vietnam - Chine, a indiqué Lin Jian.

Il a également déclaré qu'en plus du Vietnam, Xi Jinping se rendrait également dans deux autres pays d'Asie du Sud-Est, la Malaisie et le Cambodge.

Cette visite en Asie du Sud-Est est le premier voyage à l'étranger du secrétaire général du PCC et président Xi Jinping cette année, revêtant d'une grande importance pour promouvoir le développement global des relations entre la Chine et le Vietnam, la Malaisie, le Cambodge et les relations Chine - ASEAN, tout en créant un nouvel élan pour le développement pacifique de la région et du monde.

VNA/CVN