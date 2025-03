Le messager du français à Cân Tho

Nguyên Hoàng Phu a été particulièrement occupé ces dernières semaines, ayant pris une part active aux préparatifs de la Journée internationale de la Francophonie, célébrée cette année un peu plus tôt que dans d’autres provinces, le vendredi 7 mars dernier. Il faut dire que cet événement à Cân Tho est particulièrement suivi et réunit chaque année des visiteurs de marque.

Un enseignant impliqué dans son travail

Très sollicité, il est également responsable de la section de français du lycée d’élite Lý Tu Trong, un établissement de référence à Cân Thơ. Il aime rappeler que cette section a reçu en 2019 le label LabelFrancÉducation, récompensant l’excellence des filières bilingues en français. Mais ce n’est pas tout : il est aussi vice-président de l’Association d’amitié Vietnam-France de la ville et coordinateur des affaires francophones du Service de l’Éducation et de la Formation de Cân Tho. À ce titre, il joue un rôle clé dans les échanges et la coopération avec les partenaires francophones, ainsi que dans l'organisation d'événements pour l’Association d’amitié et le Service de l’éducation et de la formation.

Au début de sa carrière, il a d’abord été affecté dans plusieurs collèges de la ville pour enseigner dans le cadre du programme bilingue francophone. En 2002, il a eu l'opportunité de rejoindre le Lycée d'élite Ly Tu Trong, toujours dans le cadre du programme bilingue. C’est à ce moment-là qu’il a décidé de multiplier les initiatives pour accompagner au mieux ses élèves francophones et ceux qui aspirent à le devenir.

Tout pour la jeunesse

"J'ai immédiatement pensé à les aider à poursuivre leurs études en français en France. Depuis lors, chaque année scolaire, au moins cinq de mes élèves partent étudier en France", répète souvent Nguyên Hoàng Phu. L'année dernière a d’ailleurs été particulièrement marquante, puisque dix élèves du lycée ont entamé des études supérieures dans l'Hexagone.

Ses élèves ont intégré et intègrent encore des écoles et universités prestigieuses en France, telles que l’INSA de Lyon et celui de Toulouse, la Sorbonne à Paris, l’Université Lyon 1 et 3, l’Université de Toulouse, l’Université de Strasbourg, de Bordeaux ou encore de Montpellier.

Aujourd’hui, plusieurs de ses anciens élèves sont devenus docteurs ou titulaires de masters. Ces derniers travaillent avec succès en France ainsi qu’au Vietnam. Beaucoup d’entre eux, désormais mariés et parents, transmettent à leur tour la langue française à leurs enfants, conscients des opportunités qu’elle pourra leur offrir.

Nguyên Hoàng Phu souligne également que l’apprentissage du français ne se limite pas à la possibilité d’étudier en France. De nombreux élèves ont suivi des formations en français au Vietnam et occupent aujourd’hui des postes à responsabilité à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville. Parmi eux, certains sont devenus docteurs et enseignants, comme un ancien élève aujourd’hui maître de conférences au Département de français de l’Université pédagogique de Hô Chi Minh-Ville, ou encore un autre qui poursuit ses recherches à l’Académie diplomatique du Vietnam à Hanoï.

"Dans l’ensemble, les avantages que le français apporte à mes élèves sont considérables. Après plus de 20 ans d’enseignement, j’ai pu constater à quel point cette langue leur ouvre de nombreuses portes. Et dans le contexte actuel de renforcement de la coopération entre le Vietnam, la France et les pays de la Francophonie, l’avenir des apprenants de français s’annonce encore plus prometteur", affirme-t-il avec ferveur.

Une chose est certaine : ces multiples coopérations multilatérales ne cessent de se renforcer, constituant un véritable tremplin pour les investissements et collaborations dans de nombreux domaines entre le Vietnam et les pays francophones. La demande de main-d’œuvre qualifiée et francophone ne cesse d’augmenter, notamment dans des secteurs tels que l’informatique ou l’agronomie. Un signal très positif pour cette jeunesse qui aspire à s’inscrire dans cette dynamique francophone, soutenue par des formateurs d’exception comme Nguyên Hoàng Phu.

Texte : Hervé Fayet/CVN

Photos : Nguyên Hoàng Phu/CVN