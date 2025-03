Dông Thap

Une femme qui aide les enfants à se protéger des dangers de la noyade

>> Vo Thanh Tùng, icône de la natation vietnamienne

>> Il donne des cours de natation gratuits depuis 21 ans

Photo : PNM/CVN

Pour Thia, qui a été honorée en 2017 par la BBC pour avoir entraîné plus de 2.000 enfants à la natation pendant 15 ans, enseigner ces compétences n’est pas seulement un travail, mais une noble mission.

La femme de 67 ans a déclaré que son objectif était d’aider les enfants à se protéger des dangers de la noyade.

Depuis plus de 20 ans, Thia est devenue la compagne de confiance de plus de 5.000 enfants de la commune de Hung Thanh et d’autres localités de la province dans leur parcours pour maîtriser la natation.

Au début, les conditions pour enseigner la natation étaient extrêmement difficiles. La zone d’entraînement n’était qu’un petit canal aux eaux peu profondes. Cependant, avec créativité et dévouement, Thia a personnellement créé un espace sûr à l’intérieur de piquets de bambou et installé des filets pour donner des cours de natation aux enfants.

En 2016, un philanthrope a investi dans une piscine au centre de culture et d’apprentissage communautaire de Hung Thanh, et Thia a continué à y être responsable des cours gratuits.

Photo : PNM/CVN

Avec persévérance, elle enseigne aux enfants les compétences de base en natation, les aidant à se sentir plus en confiance chaque fois qu’ils sont dans l’eau, évitant ainsi les accidents tragiques de noyade.

Le président du comité populaire de la commune de Hung Thanh, Doàn Van Tuân, a déclaré que Thia était une figure exemplaire qui a contribué de manière significative à la réduction des incidents de noyade d’enfants dans la localité.

Thia a déclaré qu’elle espérait trouver des personnes partageant les mêmes idées pour se joindre à elle dans la protection des enfants.

Pour son dévouement, Thia a été honorée de nombreux prix prestigieux. En 2020, elle a reçu l’Ordre du Travail de troisième classe du président de la République. Plus tôt, en 2017, elle a été nommée dans la liste BBC 100 Women, qui met l’accent sur les femmes inspirantes et innovantes dans divers domaines.

VNA/CVN