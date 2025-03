Une belle ambassadrice de l’industrie cosmétique

Vu Huong Ly est actuellement ingénieure de recherche pour le groupe Givaudan, numéro 1 dans le secteur de la création de parfums et d’arômes uniques et innovant pour ses clients dans le monde entier. Depuis sa plus tendre enfance elle est fascinée par l’univers de la beauté, du maquillage et des fragrances. La langue française l’a aidée à se rapprocher de ce joli monde.

>> L’éducation au cœur des défis mondiaux

>> Une ambiance culturelle française haute en couleurs au lycée à option Chu Van An

Vu Huong Ly vient de Hanoï et a découvert la langue française en étudiant à haute dose cette langue dans un Lycée spécialisé en langues étrangères. Avec le soutien de ses enseignants et de sa famille, elle a rapidement acquis une base solide dans la langue de Molière. Elle a même choisi aussi des cours de français à l'Espace pour aller plus loin dans la culture française et en savoir plus sur les grands atouts de ce pays, dont l’industrie cosmétique et la parfumerie. Il n’y avait pas de doute pour elle, il fallait qu’elle fasse des études supérieures en France pour percer le mystère et savoir ce qui se cachait derrière ces produits qui la faisait rêver depuis toujours.

Elle a donc eu l'opportunité d'étudier en France pour poursuivre cette ardente passion. Elle a alors opté pour un cycle d'ingénieur en biochimie à l'INSA de Toulouse, dans le Sud-Ouest de la France. Très brillante et perfectionniste, en cinquième année, elle a eu la chance de faire un double diplôme en cosmétique à l’Université du Québec à Chicoutimi, ce qui lui a permis de se spécialiser davantage dans son domaine d'intérêt.

Une vie à la française

Vu Huong Ly est très touchante lorsqu’elle parle de sa vie à Toulouse. Lorsqu’elle y est arrivée pour la première fois, malgré tout ce qu’elle avait appris au Vietnam, elle a eu bien du mal à échanger avec ses nouveaux camarades. Le français qu’elle avait entendu au lycée était très différent de celui qu’elle devrait utiliser dans sa vie quotidienne. "Il m'a fallu un an pour commencer à me débrouiller en français. J'ai eu la chance d'être entourée de Français très patients et ouverts, qui étaient toujours là pour m'aider et me faire découvrir leur culture" dit-elle aujourd’hui avec son plus beau sourire. Une autre anecdote concerne la tradition de la bise en France. "Au Vietnam, nous ne faisons jamais la bise, alors qu'en France, c'est très courant. Les premières fois où j'ai fait la bise, c'était assez étrange ! De plus, le nombre de bises dépend de la région d'origine de la personne. Même après quelques années en France, je ne savais toujours pas combien de bises il fallait faire" ajoute-t-elle ! Bref, pour simplifier les choses, elle attendait souvent que la personne la guide. Ah les bises à la française !

Et maintenant…

Photo : Vu Huong Ly/CVN

Son projet francophone personnel consiste à participer autant que possible à des conférences et des ateliers pour partager ses expériences. Elle pense que les apprenants d'aujourd'hui sont très motivés. Surtout, selon elle, la plupart ont une base en anglais, ce qui leur permet d'apprendre plus facilement une autre langue. Il existe donc des connaissances transférables au français. Elle souhaite pourtant qu’on puisse leur offrir davantage de ressources et d'opportunités pour pratiquer le français. Son expérience pourrait certainement être utile à d'autres, notamment grâce au partage de méthodes d'apprentissage efficaces. Comme tous ceux qui sont passés par les Grandes écoles et les universités françaises, elle a donc un rôle à jouer.

Vu Huong Ly conclut de belle manière : "Pour que la langue française soit encore plus enseignée au Vietnam, il serait bénéfique d'introduire des programmes plus interactifs et de promouvoir des échanges culturels. Parallèlement, encourager les études ou les stages en France pourrait inciter davantage d'étudiants à s'engager dans l'apprentissage du français."

Pour info : Détenant quelque 25% de parts de marché dans l’industrie cosmétique et la parfumerie, Givaudan s’est forgée une place de leader grâce à ses équipes Ventes et Marketing implantées sur les principaux marchés. Le groupe crée des parfums pour des marques de soins corporels et d’entretien qui vont des parfums de prestige aux produits de lessive. Leur savoir faire en matière d’arômes va des boissons aux entremets salés, aux snacks, à la confiserie et aux produits laitiers.

Hervé Fayet/CVN