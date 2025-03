Anna Owhadi Richardson, une figure majeure des relations franco-vietnamiennes

La Docteure Anna Owhadi Richardson est une figure emblématique de la coopération médicale et humanitaire entre la France, la Tunisie et le Vietnam. Son parcours, de Dà Lat à Montpellier, illustre sa carrière médicale, son engagement en faveur des relations culturelles et éducatives franco-vietnamiennes, ainsi que son action pour la valorisation de l’héritage du D r . Alexandre Yersin.

De Dà Lat à Montpellier, une histoire familiale à deux cultures

L’histoire personnelle d'Anna Richardson reflète les liens profonds entre la France et le Vietnam. Son arrière-grand-père, un colon français, s’est installé au Vietnam et y a fondé une famille. Son grand-père, Paul Richardson, est devenu pasteur et a créé le temple protestant de Dà Lat (Hauts plateaux du Centre), ainsi qu'une école biblique.

Cependant, les bouleversements ont contraint la famille à quitter le Vietnam pour s’installer en France. Un geste fort de transmission familiale est le don d'une table ayant appartenu à son grand-père à la Faculté de médecine de Montpellier, où elle est toujours utilisée pour les soutenances de thèses. Cet acte illustre l’attachement d’Anna Richardson à la mémoire et au respect de ses origines.

Un parcours entre la médecine et l’humanitaire

Originaire du Vietnam, Anna Owhadi Richardson arrive à Montpellier en 1961, après avoir obtenu son baccalauréat au lycée Yersin de Dà Lat, pour y poursuivre des études de médecine, suivant les recommandations de son grand-père, le pasteur Paul Richardson, qui considérait Montpellier comme la meilleure option.

En effet, la faculté, qui a célébré ses 800 ans en 2020, est la plus ancienne faculté de médecine en exercice au monde. Elle se spécialise en santé publique et en médecine communautaire avant de partir en Tunisie, où elle contribue activement à l’amélioration du système de santé à Sousse.

De retour en France, Anna Owhadi Richardson occupe pendant 12 ans la fonction de médecin conseiller auprès de sept recteurs de l’Académie de Montpellier. Reçue première sur titres et travaux au concours de médecin inspecteur de la santé, elle renonce à l’appel du ministère de la Santé pour continuer à servir le ministère de l’Éducation nationale.

Son travail se concentre sur la prévention et la promotion de la santé dès l’école au sein de l’Éducation nationale. Elle a organisé cinq universités d’été nationales et européennes sur cette problématique.

(AD@lY) : Les amis de Dalat – Sur les traces de Yersin

Retraitée en 2002, elle s’est investie dans les activités associatives, en particulier dans l’amitié franco-vietnamienne, l’engagement humanitaire et la Francophonie, dans la lignée d’Alexandre Yersin. L’engagement humanitaire d’Anna Richardson prend un tournant décisif lorsqu’elle découvre la situation des orphelins vietnamiens à travers l’histoire de Christina Noble. Elle fait venir un enfant et des médecins vietnamiens à Montpellier pour des "chirurgies du sourire".

Mais ce qui forge surtout sa réputation, c’est la fondation de l’association Les amis de Dalat - Sur les traces de Yersin (AD@lY), avec un double objectif : promouvoir l’œuvre d’Alexandre Yersin, médecin et explorateur ayant joué un rôle fondamental dans la création de Dà Lat et le développement scientifique du Vietnam, et soutenir le développement local de la ville tout en favorisant les échanges entre la France et le Vietnam. L’association a eu Raymond Aubrac comme parrain et s’est particulièrement engagée dans la promotion de la Francophonie et de ses valeurs : "Égaux, Différents, Unis".

Anna Owhadi Richardson milite également pour la reconnaissance du patrimoine vietnamien par l’UNESCO et pour l’instauration d’un jumelage entre Montpellier et Dà Lat. Son action englobe aussi la sensibilisation aux conséquences sanitaires et environnementales de l’agent orange, organisant des événements pour lever des fonds et informer l’opinion publique. Elle est une amie de Trân Tô Nga, qui mène un combat courageux contre Monsanto pour les victimes de l’agent orange, y compris elle-même.

Une fervente défenseuse de la Francophonie

Consciente du déclin de la langue française en Asie, Anna Richardson s’engage à renforcer sa présence dans l’enseignement et la culture. Elle organise des universités d’été, traduit des œuvres classiques et soutient des initiatives éducatives visant à faire du français un outil de transmission du savoir et de coopération internationale. Parmi les ouvrages traduits en version bilingue vietnamien-français figurent Les Fables de La Fontaine par Nguyên Van Vinh, éditées chez L’Harmattan, et Badawi de Mohed Altrad, également publié en bilingue.

Son engagement s’étend à la coopération décentralisée entre Montpellier et Dà Lat, avec un accent particulier sur des thèmes tels que la biodiversité, la santé publique et la collaboration avec des institutions scientifiques comme l’Institut Pasteur.

Transmettre un héritage et inspirer les nouvelles générations

En prévision de son prochain voyage au Vietnam, elle prépare plusieurs rencontres pour célébrer le 170ᵉ anniversaire de la naissance d’Alexandre Yersin et les 130 ans de la ville de Dà Lat. Elle espère ainsi renforcer les liens entre la France et le Vietnam, notamment dans les domaines de la santé publique et de la préservation du patrimoine culturel et scientifique. Consciente du temps qui passe, elle tient à transmettre son engagement aux jeunes générations. Pour elle, l’éducation et la mémoire sont essentielles à la construction d’un avenir fondé sur la solidarité et la coopération internationale.

Le parcours d’Anna Richardson témoigne d’un engagement exceptionnel au service des relations franco-vietnamiennes, de la Francophonie et de l’humanitaire. En construisant des ponts entre les cultures et les générations, elle incarne une vision humaniste et solidaire, perpétuant l’héritage d’Alexandre Yersin et contribuant activement à un avenir fondé sur l’échange et le respect mutuel.

Nguyên Viêt Hùng/CVN